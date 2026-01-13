El Gobierno reta a las CCAA del PP a proponer mañana un modelo alternativo de financiación

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha acusado al PP de "no tener" un modelo de financiación autonómica, retando a las comunidades 'populares' a realizar durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles sus planteamientos alternativos al sistema que ha presentado el Ministerio de Hacienda.

Así se ha pronunciado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros durante la previa de este Consejo de Política Fiscal en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, detallará a las comunidades del PP su plan de financiación autonómica.

El Gobierno ha insistido en criticar que el PP no acometió la reforma del sistema de financiación autonómica cuando tenía mayoría absoluta, por lo que cree que no desdeña el plan presentado por Montero, sino que "están en contra de que los servicios públicos atiendan las necesidades de los ciudadanos".

"En lugar de financiación autonómica, podemos llamarle servicios públicos, carreteras, hospitales, colegios, centros de mayores. No hablamos de números y de cifras, estamos hablando de políticas para la gente, no para hacer negocio con la gente", ha añadido Elma Saiz.

¿Y DÓNDE ESTABA AYUSO?

Durante su alocución, Elma Saiz también ha contrapuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara la semana pasada su nuevo modelo de financiación, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba con el presidente argentino, Javier Milei, con una "motosierra bañada en oro, que es el principal símbolo de los recortes".

"Por cierto, una comunidad que ha dado más de 5.000 millones a la sanidad privada, asfixiando a la pública. Y ese mismo día se puso encima de la mesa, por parte del Gobierno de España, que tenía más de 21.000 millones de euros para todas las comunidades", ha apostillado la portavoz del Gobierno.

En cualquier caso, Elma Saiz se ha mostrado a la espera de los planteamientos que hagan este miércoles las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.