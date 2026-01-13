El CTA comparte los audios de la final de la Supercopa: "Tú te sacas la roja, Frenkie"

Madrid, 13 ene (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) compartió este martes las conversaciones de José Luis Munuera Montero, árbitro principal de la final de la Supercopa con los jugadores de Barcelona y Real Madrid respecto al tiempo añadido en la primera parte, en el que se marcaron tres goles, y la expulsión por roja directa de Frenkie de Jong.

Munuera Montero se vio obligado a aumentar el tiempo extra del primer tiempo, que en principio era de tres minutos, hasta en tres ocasiones, en la final disputada en Yeda (Arabia Saudí) y que concluyó con triunfo azulgrana (3-2).

Después del 1-1, conseguido por el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, informó a Alejandro Quintero González, cuarto árbitro, de que se añadía un minuto más. "Comunico a Álex que es uno más. Nos vamos, si no me equivoco, al 49", se oye en la grabación publicada por el CTA.

En la extensión del añadido, Robert Lewandowski hizo el 2-1 para el Barcelona. "Cada gol es un minuto más. Como ha marcado 'Vini', se lo he dicho a los 'místers', un minuto más, y ahora un minuto más", explicó Munuera a Rodrygo y a Vinicius cuando estos cuestionaron por qué había permitido que se siguiera jugando.

Entonces, en esa nueva extensión, Gonzalo García volvió a empatar a 2 el partido para el Madrid, y fue el turno de los jugadores del Barcelona de preguntar, en la figura de Frenkie de Jong. "Frenkie, cada gol es un minuto más. He descontado tres, ha marcado 'Vini', cuatro, habéis marcado otro, otro más, y ahora queda otro más", volvió a aclarar el colegiado.

Además, los audios publicados por el CTA contienen la explicación de la tarjeta roja directa que vio el centrocampista neerlandés en el añadido del segundo tiempo. "La acción la haces tú, tú te sacas la roja, Frenkie. Entras con los tacos, muy clara", comenzó Munuera. De Jong trató de justificarse: "Pero no voy fuerte". Y el árbitro fue contundente: "La roja está confirmada".

El CTA también aprovechó para compartir la preparación antes del partido de Munuera, quien incidió en que, para él y su cuerpo técnico, "la misma responsabilidad es este partido que cualquier partido" de la Liga.