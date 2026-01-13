Agencias

EEUU afirma que "la diplomacia es la primera opción", pero no descarta bombardear Irán, en plena ola de protestas

La Casa Blanca ha afirmado este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no descarta ninguna alternativa y, entre ellas, se encuentra la de bombardear Irán, como hiciera en junio del pasado año, si bien esta vez en plena ola de protestas en el país centroasiático, cuya represión ha dejado ya más de 640 víctimas mortales y de 10.000 detenidos.

"La diplomacia siempre es la primera opción para el presidente", ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, justo después de destacar que "una de las cualidades del presidente Trump es mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa, y los ataques aéreos serían una de las muchas opciones que tiene el comandante en jefe" de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Asimismo, Leavitt ha incidido, como el mandatario republicana, en que lo que se escucha "públicamente del régimen iraní es muy diferente de los mensajes que la Administración recibe en privado", un contraste que el inquilino de la Casa Blanca "tiene interés en explorar".

"Dicho esto, el presidente ha demostrado que no teme usar opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán", ha reiterado, en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los de junio de 2025, que mataron a más de 1.100 personas.

EuropaPress

