Economía- Vox apoya a Trump en su idea de prohibir a fondos comprar casas, pero se desmarca de una ley similar de Sumar

Durante su participación en el Congreso, Pepa Millán argumentó que cualquier medida de vivienda impulsada desde el Ejecutivo nacional responde a una lógica de “parche” y no contribuye a resolver el problema de acceso a la vivienda, origen que atribuye a las políticas previas del propio Gobierno. Según informó Europa Press, la portavoz parlamentaria de Vox también calificó las ayudas fiscales propuestas recientemente por Pedro Sánchez como acciones “populistas” orientadas a obtener réditos políticos y no soluciones de fondo.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Millán expresó públicamente su respaldo al planteamiento de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha sugerido prohibir la adquisición de viviendas por parte de grandes fondos de inversión y corporaciones en ese país. No obstante, la portavoz de Vox se distanció de una proposición de ley impulsada por Sumar en España, que contiene medidas similares, remarcando diferencias sustanciales entre ambos planteamientos. El medio detalló que Sumar registró una propuesta legislativa para modificar la Ley de Vivienda, con el fin de impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión adquieran inmuebles residenciales en el territorio español. Esta iniciativa ya había sido rechazada en noviembre mediante los votos en contra de PP, Vox y Junts, aunque el grupo plurinacional decidió presentarla nuevamente.

Durante su intervención, Millán sostuvo que, aunque las propuestas de Trump y Sumar muestran muchas coincidencias en la literalidad de sus textos, presentan notables diferencias de fondo. Según lo recogido por Europa Press, la portavoz afirmó: “La semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que en el fondo yo creo que son bastante diferentes”. Millán insistió en que veía con buenos ojos la iniciativa proveniente de Estados Unidos, a la vez que reiteró su rechazo a la proposición española, fundamentando su postura en que las políticas de vivienda respaldadas por Sumar han resultado contraproducentes.

En su análisis, Pepa Millán hizo énfasis en la Ley de Vivienda defendida por Sumar, la cual, según ella, ha generado un aumento significativo en los precios del alquiler en ciudades como Barcelona por el establecimiento de topes en los arrendamientos. La portavoz sostuvo que este tipo de regulación de precios, lejos de solucionar la falta de oferta, ha ocasionado el “mayor encarecimiento del alquiler”, según difundió Europa Press.

Respecto a las propuestas recientes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para implementar incentivos fiscales dirigidos a propietarios que no incrementen el alquiler a sus inquilinos, Millán volvió a expresar su desacuerdo, señalando que lo realmente necesario para resolver el problema de acceso a la vivienda es fomentar una oferta amplia y una demanda acorde. Subrayó, además, que el déficit de viviendas tiene como causa la inexistencia de nuevas construcciones y la falta de liberalización de suelo edificable. Según Europa Press, Millán afirmó: “Aquí tenemos un gran problema y es que no se está construyendo vivienda, que no se está liberalizando ningún tipo de suelo, se están poniendo trabas a la construcción de vivienda y, paralelamente, están entrando en España miles de personas”.

La portavoz vinculó el crecimiento de la demanda con la llegada de personas al país y señaló como insuficiente la respuesta gubernamental ante la falta de promoción de vivienda nueva. Afirmó que las limitaciones al desarrollo residencial contribuyen a la escasez y al incremento de precios, un fenómeno que, según la representante de Vox, políticas como la de Sumar no logran revertir. Europa Press recogió la opinión de Millán acerca del carácter de las ayudas fiscales anunciadas por el Gobierno, catalogándolas como intentos “populistas” cuyo objetivo es “rascar alguna victoria alguna vez en algún Pleno”.

La reciente intervención de Pepa Millán en sede parlamentaria ha puesto de manifiesto el debate político en torno al acceso a la vivienda y el papel de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario en España. El medio Europa Press destacó, a través de sus informaciones, las diferencias que la portavoz de Vox estableció entre las iniciativas del entorno nacional y las planteadas en Estados Unidos, así como su crítica recurrente a la estrategia del Ejecutivo español y de otros partidos de la oposición.