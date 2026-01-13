Agencias

China rechaza el arancel "indiscriminado" de Trump contra países que negocien con Irán

Guardar

Las autoridades chinas han manifestado este martes su "firme" rechazo al arancel del 25 por ciento anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra cualquier país que haga negocios con Irán, y ha asegurado que tomará "todas" las medidas necesarias para proteger sus intereses frente a lo que ha calificado de "sanción unilateral ilícita".

"La postura de China contra la imposición indiscriminada de aranceles es coherente y clara", ha afirmado el portavoz de la Embajada china en Washington, Liu Pengyu, en su cuenta de la red social X, donde ha recordado que "la coacción y la presión no pueden resolver los problemas".

El representante chino, que ha advertido de que las guerras comerciales "comerciales no tienen ganadores", ha señalado que su Gobierno "se opone firmemente a cualquier sanción unilateral ilícita y a la jurisdicción extraterritorial".

Además, ha asegurado que el gigante asiático "tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos" tras sostener que "el proteccionismo perjudica los intereses de todas las partes".

Sus declaraciones son las primeras del Ejecutivo de Xi Jinping después de que el mandatario estadounidense haya anunciado la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con las autoridades iraníes, tras amenazar reiteradamente a Teherán con represalias alegando la muerte de manifestantes.

"Esta orden es definitiva y concluyente", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca en un escueto anuncio en Truth Social.

Trump ha manifestado en los últimos días su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes y que, según grupos de Derechos Humanos, habrían costado ya la vida a más de 600 personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lola García, tímida ante las cámaras, deja en el aire si se va a mudar a Sevilla para estar cerca de Kiko Rivera

Mientras crecen los rumores sobre una posible mudanza, la pareja mantiene la discreción. Fuentes cercanas aseguran que la distancia y la compatibilidad profesional complican decisiones importantes en medio del avance sentimental de Lola y el músico

Lola García, tímida ante las

Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

El portavoz de Vivienda de la formación liderada por Yolanda Díaz rechaza el plan del Ejecutivo que pretende premiar fiscalmente a arrendadores por no elevar los alquileres, alegando que prioriza a propietarios frente a necesidades de quienes arriendan

Sumar descarta apoyar en el

Tusk ve "lógico" que el exministro de Justicia pida asilo a Orbán: "Ideó un sistema de corrupción política"

El líder polaco Donald Tusk considera esperable la solicitud de refugio realizada por Zbigniew Ziobro ante Hungría, después de que se confirmara la protección otorgada por el gobierno de Viktor Orbán al político investigado por malversación en Polonia

Tusk ve "lógico" que el

Agricultores y ganaderos gallegos se movilizan contra Mercosur y para exigir un "comercio justo"

Decenas de productores rurales en Galicia protagonizaron manifestaciones en A Coruña y Lugo, acompañados de tractores, reclamando protección para su actividad y denunciando que el pacto entre la Unión Europea y Mercosur amenaza la supervivencia del sector local

Infobae

Casi diez toneladas de cocaína incautadas en un mercante cerca de Canarias, el mayor alijo en alta mar

Agentes especiales abordaron una embarcación procedente de Brasil y localizaron 9.994 kilos de droga ocultos junto a sal, arrestando a trece tripulantes con apoyo internacional y tras una compleja operación coordinada desde la Fiscalía Antidroga

Casi diez toneladas de cocaína