China rechaza el arancel "indiscriminado" de Trump contra países que negocien con Irán

Las autoridades chinas han manifestado este martes su "firme" rechazo al arancel del 25 por ciento anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra cualquier país que haga negocios con Irán, y ha asegurado que tomará "todas" las medidas necesarias para proteger sus intereses frente a lo que ha calificado de "sanción unilateral ilícita".

"La postura de China contra la imposición indiscriminada de aranceles es coherente y clara", ha afirmado el portavoz de la Embajada china en Washington, Liu Pengyu, en su cuenta de la red social X, donde ha recordado que "la coacción y la presión no pueden resolver los problemas".

El representante chino, que ha advertido de que las guerras comerciales "comerciales no tienen ganadores", ha señalado que su Gobierno "se opone firmemente a cualquier sanción unilateral ilícita y a la jurisdicción extraterritorial".

Además, ha asegurado que el gigante asiático "tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos" tras sostener que "el proteccionismo perjudica los intereses de todas las partes".

Sus declaraciones son las primeras del Ejecutivo de Xi Jinping después de que el mandatario estadounidense haya anunciado la aplicación con efecto inmediato de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con las autoridades iraníes, tras amenazar reiteradamente a Teherán con represalias alegando la muerte de manifestantes.

"Esta orden es definitiva y concluyente", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca en un escueto anuncio en Truth Social.

Trump ha manifestado en los últimos días su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes y que, según grupos de Derechos Humanos, habrían costado ya la vida a más de 600 personas.