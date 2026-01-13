Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia aspiran al Goya iberoamericano

Madrid, 13 ene (EFE).- Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica optarán al Goya a mejor película iberoamericana, según las nominaciones para la 40 edición de estos premios, anunciadas este martes por la Academia de Cine.

Las películas nominadas son: 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina); 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil) y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).

'Belén', el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

La película, en la que Fonzi también actúa, da testimonio de la lucha por la legalización del aborto en su país a través de uno de los casos que marcaron el punto de inflexión en la reivindicación de ese derecho que finalmente fue reconocido en 2020.

'La misterios mirada del flamenco', ópera prima de Céspedes, se hizo con el premio principal de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes. Es un western 'queer' atravesado por elementos mágicos que transcurre en un pueblo minero del norte de Chile.

Y en esa misma sección de Cannes, 'Un poeta' se hizo con el Premio del Jurado, mientras que en el Festival de San Sebastián fue la vencedora de Horizontes Latinos. Es una comedia social sobre la vida de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade) una joven talentosa en la escritura.

Junto a ellas optará al Goya a la mejor película iberoamericana 'La piel del agua', de la directora costarricense Patricia Velásques Guzmán. La cinta cuenta la historia de Camila, una adolescente de 15 años, hija de padres divorciados que vive con su madre, quien sufre un accidente de tránsito que la deja en coma.

Desde Brasil aspira al Goya 'Manas', la primera obra de ficción de Marianna Brennand, un proyecto que nació con el objetivo de visibilizar la violencia que afecta a mujeres y niñas.

Además de en la categoría iberoamericana, esta edición de los Goya tendrán acento latino por otros nominados.

Es el caso de la chilena Antonia Zegers, candidata a actriz protagonista por su trabajo en 'Los Tortuga', un filme en el que interpreta a una madre que trata de salir adelante con su hija en un contexto social complicado.

O el argentino Juan Minujín, nominado como actor de reparto por su trabajo en 'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa que más nominaciones consiguió, con 13. Un drama familiar sobre vocación, fe y adolescencia, donde se explora el conflicto que se genera en una familia cuando una adolescente decide que quiere ser monja.

Este es el listado completo de las nominaciones anunciadas este martes por la Academia de Cine:

MEJOR PELÍCULA:

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

'Sirat', de Oliver Laxe.

'Sorda', de Eva Libertad.

'La cena', de Manuel Gómez Pereira.

MEJOR DIRECCIÓN:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Oliver Laxe, por 'Sirat'.

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por 'Maspalomas'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Mario Casas, por 'Muy lejos'.

Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.

Alberto San Juan, por 'La cena'

Miquel Garcés, por 'Los domingos'.

Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Ángela Cervantes, por 'La furia'.

Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.

Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'.

Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.

Miguel Rellán, por 'El cautivo'.

Kandido Uranga, por 'Maspalomas'.

Juan Minujín, por 'Los domingos'.

Tamar Novas, por 'Rondallas'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.

Elena Irureta, por 'Sorda'.

Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'.

Elvira Mínguez, por 'La cena'.

Miriam Gallego, por 'Romería'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

Eva Libertad, por 'Sorda'.

Gerard Oms, por 'Muy lejos'.

Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'.

Gemma Blasco, por 'La furia'.

Ion de Sosa, por 'Balearic'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'.

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por 'Sirat'.

Avelina Prat, por 'Una quinta portuguesa'.

Agustín Díaz Yanes, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

Eva Libertad, por 'Sorda'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por 'Ciudad sin sueño'.

Celia Rico, por 'La buena letra'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Aránzazu Calleja, por 'Maspalomas'.

Kangding Ray, por 'Sirat'.

Carla F. Benedicto, por 'El talento'.

Iván Palomares de la Ecina, por 'Leo & Lour'.

Julio de la Rosa, por 'Los Tigres'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.

'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por 'Hasta que me quede sin voz'.

'Y mientras tanto', de Víctor Manuel, por 'La cena'

'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, por 'Parecido a un asesinato'.

'La arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por 'Caigan las rosas blancas'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

'Decorado', de Alberto Vázquez.

'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco.

'El tesoro de Barracuda', de Adrián García.

'Norbert', de José Corral Llorente.

'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

'Todos somos Gaza', de Hernán Zin.

'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine', de Gaizka Urresti.

'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina.

'Tardes de soledad', de Albert Serra.

'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Lonbgoria.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile).

'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica).

'Manas', de Marianna Brennand (Brasil).

'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega).

'On Falling', de Laura Carreira (Portugal).

'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido).

'Un simple accidente', de Jafar Panahi (Francia).

'La chica de la aguja', de Magnus von Horn (Dinamarca).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.

Julio Peña, por 'El cautivo'.

Hugo Welzel, por 'Enemigos'.

Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'.

Mitch, por 'Romería'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

Nora Hernández, por 'La cena',

Blanca Soroa, por 'Los domingos'.

Elvira Lara, por 'Los Tortuga'.

Llúcia Garcia por 'Romería'.

Miriam Garlo, por 'Sorda'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

Sergio Díaz Bermejo, por 'El cautivo'.

Itziar García Zubiri, por 'Los domingos'.

Begoña Muñoz Corcuera, por 'Los Tigres'.

Oriol Maymó, por 'Sirat'.

Antonello Novellino, por 'Ciudad sin sueño'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Bet Rourich, por 'Los domingos'.

Rui Poças, por 'Ciudad sin sueño'.

Pau Esteve Birba, por 'Los Tigres'.

Javier Agirre Erauso, por 'Maspalomas'.

Mauro Herce, por 'Sirat'.

MEJOR MONTAJE:

Victoria Lammers, por 'Ciudad sin sueño'.

Andrés Gil, por 'Los domingos'.

José M. G. Moyano, por 'Los Tigres'.

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.

Bernat Vilaplana, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Juan Pedro de Gaspar, por 'El cautivo'.

Koldo Vallés, por 'La cena'.

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Los tigres'.

Mikel Serrano, por 'Maspalomas'.

Laia Ateca Font, por 'Sirat'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

Nicoletta Taranta, por 'El cautivo'.

Nerea Torrijos, por 'Gaua'.

Helena Sanchís, por 'La cena'.

Ana Martínez Fesser, por 'Los domingos'.

Anna Aguilà, por 'Romería'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.

Patrizia López, Paco Rodríguez y Nacho Díaz, por 'Gaua'.

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por 'La tregua'.

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por 'Maspalomas'.

Zaira Eva Adén, por 'Sirat'.

MEJOR SONIDO:

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'El cautivo'.

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por ​'Los domingos'.

'Daniel de Zayas, Gabriel Fuitérrez y Candela Palencia, por '​Los Tigres'.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ​'Sirat'.

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por '​Sorda'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por 'Enemigos'

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por 'Gaua.'

Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por 'Sirat'

Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique.

​'De sucre', de Clàudia Cedó.

​'El cuento de una noche de verano', de María Herrera.

​'Sexo a los 70', de Vanesa Romero.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Disonancia', de Raquel Larrosa.

​'El santo', de Carlo D'Ursi.

​'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel,

​'The Painter's Room', de María Colomer Canyelles.

'​Zona wow', de Nagore Eceiza Mugica.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta.

'Carmela', de Vicente Mallols,

'El corto de Rubén', de José María Fernández de Vega.

'El estado del Alma', de Sara Naves.

'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.

'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y 'La cena' de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron e3ste martes la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los GOya, en un acto celebrado en la sede de la Academia del Cine.

Junto a 'Sorda', de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua, OLiver Laxe, ​Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; ​Carla Simón,por 'Romería' y ​Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

A mejor actor protagonista fueron nominados Alberto San Juan, por 'La cena'; Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa', y Miguel Garcés, por 'Los domingos'.

Como actriz protagonista las candidatas son Ángela Cervantes, por 'La furia'; Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'; Nora Navas por 'Mi amiga Eva', Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla', y la chilena Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'.