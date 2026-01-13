António Costa insta a Irán a frenar "la represión violenta de su pueblo"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado este lunes al Gobierno de Irán a "detener la represión violenta de su propio pueblo", en el marco de la ola de protestas surgida en el país centroasiático y en la que han muerto más de 640 personas desde su comienzo, según ONG.

"El régimen iraní debe detener la violenta represión contra su propio pueblo", ha manifestado en su cuenta de la red social X, donde también ha mostrado el apoyo del Consejo "a los valientes iraníes que exigen derechos fundamentales, dignidad y libertad".

Su mensaje ha llegado al final de una jornada en la que múltiples líderes europeos han rechazado de manera similar la respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes a las manifestaciones, pese a que el ministro de Exteriores de este país, Abbas Araqchi, ha convocado a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, a quienes ha mostrado un vídeo de "la violencia de los alborotadores", y les ha exigido la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".

Pese a ello, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las fuerzas de seguridad de Irán "han intensificado significativamente su letal represión" en apenas cuatro días desde el pasado 8 de enero, aludiendo a informes "creíbles de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo asesinatos a gran escala en todo el país".

"Las organizaciones de la sociedad civil iraní y los medios de comunicación han informado de que el número de muertos ha alcanzado los miles. Sin embargo, el continuo apagón de internet ha obstaculizado gravemente los esfuerzos para corroborar los asesinatos ilegítimos y otras violaciones", ha denunciado HRW, que ha acusado un "clima imperante de impunidad sistémica" que habría permitido a las autoridades iraníes "cometer reiteradamente crímenes de Derecho Internacional".

En esta línea, el director ejecutivo de la organización, Philippe Bolopion, ha destacado que, pese al corte de la red, que supera ya las 100 horas --según ha informado NetBlocks, una organización dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, especialmente en contextos de conflicto o crisis-- "han seguido surgiendo denuncias sobre asesinatos a gran escala de manifestantes y otras violaciones y crímenes atroces".

Además, ha alertado de que las personas detenidas --estimadas en al menos cerca de 10.700-- "corren el riesgo de ser ejecutadas secretamente y arbitrariamente, ya que las autoridades han acusado a los manifestantes de ser 'enemigos de Dios', lo que conlleva la pena de muerte".

Bolopion ha instado por todo ello al Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos a "abordar urgentemente la escalada" y a "advertir a los funcionarios y fuerzas de seguridad iraníes de que algún día la justicia los alcanzará".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.