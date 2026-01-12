Agencias

VÍDEO: El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

El Papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada en el Vaticano a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro se produce poco más de una semana después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado esta reunión pero como es habitual en este tipo de encuentros, han acordado mantener la confidencialidad del contenido de la conversación.

El viernes pasado, el jefe de la Iglesia católica, en un discurso ante el cuerpo diplomático, llamó a respetar la "voluntad del pueblo venezolano" y a buscar soluciones pacíficas más allá de "intereses partidistas".

Previsiblemente, la líder opositora venezolana también se reunirá esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en suelo estadounidense, tal y como anunció el propio jefe de la Casa Blanca el pasado jueves.

Por su parte, el candidato de la oposición en las presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha destacado del encuentro entre Machado y el Papa que se tratar de "un mensaje muy importante para los venezolanos" y ha recordado que tras "la última reunión de venezolanos en el Vaticano (...) muchas cosas cambiaron".

