Sumar respalda las protestas de las mujeres en Irán, pero subraya que el futuro del país no lo decide EEUU ni Israel

Desde la rueda de prensa ofrecida por el Movimiento Sumar, Lara Hernández abordó las recientes acciones de líderes internacionales como Donald Trump, especialmente en relación a la política exterior, la seguridad europea y la situación en países como Ucrania, Venezuela e Irán. Hernández denunció el intento de Trump de establecer pactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, al que calificó de "tirano", y lo acusó de buscar acuerdos que, en sus palabras y según consignó Sumar, "venderían al pueblo ucraniano y repartirían el país como un mero botín". A partir de este contexto, la coordinadora general de Sumar reafirmó el apoyo de la organización a las movilizaciones femeninas en Irán y recalcó que la autodeterminación de ese país no corresponde a potencias extranjeras.

Según publicó el medio, la portavoz de Sumar transmitió un mensaje explícito de respaldo a las mujeres iraníes que protestan contra el régimen de los 'ayatolás', expresando: "Queremos mandar fuerza a todas aquellas mujeres, que son parte de la población que más sufre bajo este régimen de Irán". Hernández defendió la idea de que el futuro político y social de Irán debe ser competencia exclusiva de su propia ciudadanía y no de actores internacionales como Estados Unidos o Israel. En este sentido, añadió: "Consideramos que lo que deba ser Irán en un futuro solo lo puede decidir su pueblo, como es evidente y es lógico. Y nadie más, ni Trump ni tampoco Netanyahu".

De acuerdo con lo consignado por el medio, Hernández vinculó esta postura con la necesidad de que las fuerzas progresistas europeas trabajen para fortalecer y refundar la Unión Europea, especialmente ante los desafíos que representa el "imperialismo" encarnado, según su versión, por Trump. Propuso aumentar la "autonomía estratégica" de Europa y desarrollar una política de seguridad y defensa que permanezca independiente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), buscando así alejar al continente de la influencia militar estadounidense.

Sumar también denunció públicamente otras iniciativas de Trump en el ámbito internacional. El medio detalló que Hernández mencionó el "falso plan de paz" promovido por el expresidente para Gaza, señalando que constituye una maniobra fallida ante el conflicto y la crisis en la Franja. Asimismo, la dirigente señaló la política estadounidense en Venezuela como "agresión imperialista", alegando que su objetivo sería "saquear" el petróleo del país sudamericano.

En relación a Groenlandia, Sumar recordó el episodio durante el cual Trump manifestó su interés en anexionar el territorio a los Estados Unidos, acusando a la administración de intentar apropiarse de regiones del continente europeo como parte de su estrategia expansionista.

El medio reportó que la coordinadora de Sumar, además de criticar las acciones norteamericanas, dirigió acusaciones a partidos políticos españoles como Vox y el Partido Popular (PP). Acusó a Vox de "vendepatrias" y de estar "al servicio de Trump", mientras que refrendó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como alguien que se mantiene "en tierra de nadie" frente a las maniobras del gobierno estadounidense.

Por último, según publicó la misma fuente, Hernández volvió a insistir en la idea central de que la autodeterminación nacional, tanto para Irán como para otros países, debe recaer en sus propios habitantes, rechazando la intervención de poderes externos y apoyando las luchas democráticas y sociales que surgen de la ciudadanía misma. La dirigente de Sumar articuló su posición combinando el respaldo a los movimientos emancipatorios dentro de Irán con una defensa de la soberanía europea frente a las presiones de actores internacionales, destacando la importancia de políticas cohesionadas y autónomas en el actual contexto global.