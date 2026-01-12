Agencias

Sumar respalda las protestas de las mujeres en Irán, pero subraya que el futuro del país no lo decide EEUU ni Israel

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, expresó su respaldo a la resistencia femenina en Irán y remarcó que la autodeterminación corresponde a la ciudadanía del país, no a potencias extranjeras, en medio de tensiones geopolíticas crecientes

Guardar

Desde la rueda de prensa ofrecida por el Movimiento Sumar, Lara Hernández abordó las recientes acciones de líderes internacionales como Donald Trump, especialmente en relación a la política exterior, la seguridad europea y la situación en países como Ucrania, Venezuela e Irán. Hernández denunció el intento de Trump de establecer pactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, al que calificó de "tirano", y lo acusó de buscar acuerdos que, en sus palabras y según consignó Sumar, "venderían al pueblo ucraniano y repartirían el país como un mero botín". A partir de este contexto, la coordinadora general de Sumar reafirmó el apoyo de la organización a las movilizaciones femeninas en Irán y recalcó que la autodeterminación de ese país no corresponde a potencias extranjeras.

Según publicó el medio, la portavoz de Sumar transmitió un mensaje explícito de respaldo a las mujeres iraníes que protestan contra el régimen de los 'ayatolás', expresando: "Queremos mandar fuerza a todas aquellas mujeres, que son parte de la población que más sufre bajo este régimen de Irán". Hernández defendió la idea de que el futuro político y social de Irán debe ser competencia exclusiva de su propia ciudadanía y no de actores internacionales como Estados Unidos o Israel. En este sentido, añadió: "Consideramos que lo que deba ser Irán en un futuro solo lo puede decidir su pueblo, como es evidente y es lógico. Y nadie más, ni Trump ni tampoco Netanyahu".

De acuerdo con lo consignado por el medio, Hernández vinculó esta postura con la necesidad de que las fuerzas progresistas europeas trabajen para fortalecer y refundar la Unión Europea, especialmente ante los desafíos que representa el "imperialismo" encarnado, según su versión, por Trump. Propuso aumentar la "autonomía estratégica" de Europa y desarrollar una política de seguridad y defensa que permanezca independiente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), buscando así alejar al continente de la influencia militar estadounidense.

Sumar también denunció públicamente otras iniciativas de Trump en el ámbito internacional. El medio detalló que Hernández mencionó el "falso plan de paz" promovido por el expresidente para Gaza, señalando que constituye una maniobra fallida ante el conflicto y la crisis en la Franja. Asimismo, la dirigente señaló la política estadounidense en Venezuela como "agresión imperialista", alegando que su objetivo sería "saquear" el petróleo del país sudamericano.

En relación a Groenlandia, Sumar recordó el episodio durante el cual Trump manifestó su interés en anexionar el territorio a los Estados Unidos, acusando a la administración de intentar apropiarse de regiones del continente europeo como parte de su estrategia expansionista.

El medio reportó que la coordinadora de Sumar, además de criticar las acciones norteamericanas, dirigió acusaciones a partidos políticos españoles como Vox y el Partido Popular (PP). Acusó a Vox de "vendepatrias" y de estar "al servicio de Trump", mientras que refrendó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como alguien que se mantiene "en tierra de nadie" frente a las maniobras del gobierno estadounidense.

Por último, según publicó la misma fuente, Hernández volvió a insistir en la idea central de que la autodeterminación nacional, tanto para Irán como para otros países, debe recaer en sus propios habitantes, rechazando la intervención de poderes externos y apoyando las luchas democráticas y sociales que surgen de la ciudadanía misma. La dirigente de Sumar articuló su posición combinando el respaldo a los movimientos emancipatorios dentro de Irán con una defensa de la soberanía europea frente a las presiones de actores internacionales, destacando la importancia de políticas cohesionadas y autónomas en el actual contexto global.

Temas Relacionados

IránMujeresSumarLara HernándezDonald TrumpIsraelEstados UnidosUnión EuropeaOTANVladimir PutinEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Lola García, tímida ante las cámaras, deja en el aire si se va a mudar a Sevilla para estar cerca de Kiko Rivera

Mientras crecen los rumores sobre una posible mudanza, la pareja mantiene la discreción. Fuentes cercanas aseguran que la distancia y la compatibilidad profesional complican decisiones importantes en medio del avance sentimental de Lola y el músico

Lola García, tímida ante las

Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

El portavoz de Vivienda de la formación liderada por Yolanda Díaz rechaza el plan del Ejecutivo que pretende premiar fiscalmente a arrendadores por no elevar los alquileres, alegando que prioriza a propietarios frente a necesidades de quienes arriendan

Sumar descarta apoyar en el

Tusk ve "lógico" que el exministro de Justicia pida asilo a Orbán: "Ideó un sistema de corrupción política"

El líder polaco Donald Tusk considera esperable la solicitud de refugio realizada por Zbigniew Ziobro ante Hungría, después de que se confirmara la protección otorgada por el gobierno de Viktor Orbán al político investigado por malversación en Polonia

Tusk ve "lógico" que el

Agricultores y ganaderos gallegos se movilizan contra Mercosur y para exigir un "comercio justo"

Decenas de productores rurales en Galicia protagonizaron manifestaciones en A Coruña y Lugo, acompañados de tractores, reclamando protección para su actividad y denunciando que el pacto entre la Unión Europea y Mercosur amenaza la supervivencia del sector local

Infobae

Casi diez toneladas de cocaína incautadas en un mercante cerca de Canarias, el mayor alijo en alta mar

Agentes especiales abordaron una embarcación procedente de Brasil y localizaron 9.994 kilos de droga ocultos junto a sal, arrestando a trece tripulantes con apoyo internacional y tras una compleja operación coordinada desde la Fiscalía Antidroga

Casi diez toneladas de cocaína