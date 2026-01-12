Agencias

Petro rechaza la propuesta del ELN y advierte de acciones miltiares conjuntas con Venezuela

Guardar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este lunes la propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha advertido de que podría haber acciones militares conjuntas con Venezuela.

"Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar", ha afirmado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Petro ha recordado las oportunidades anteriores de negociación. "Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito", ha reprochado.

Así, ha planteado como condiciones para retomar el diálogo que el ELN abandone las economías ilegales, detenga el reclutamiento de menores de edad y devuelva a quienes retiene.

"Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto", ha demandado. Además, pide cesar "todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno".

Sobre las propuestas transformadoras, Petro sostiene que "las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio". "Toda transformación se acuerda con sus habitantes", ha remachado.

La guerrilla tiene una implantación más amplia en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia y por ello Petro ha planteado que debe impulsarse una zona económica especial agraria e industrial entre Norte de Santander y Táchira.

También se ha referido a la posibilidad de reinserción de los combatientes de la guerrilla. "La reinserción de las bases combatientes se hace a través de grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas", ha planteado.

A nivel político, ha insistido en su propuesta de Asamblea Constituyente entendida como profundización del texto de 1991 y blindar derechos fundamentales y lograr "un país más justo". "La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital", ha remachado.

El ELN ha propuesto este "acuerdo nacional" para superar la "crisis estructural" y el "conflicto social, político y armado" en el país. El ELN ha enmarcado esta propuesta en el contexto de un mundo "convulsionado" por las recientes "agresiones del imperialismo norteamericano", en referencia a la captura por parte de Estados Unidos de presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Arsenal tapona la emoción de la FA Cup y el United se despide

El conjunto londinense superó un tempranero revés en Fratton Park para sellar su pase con autoridad, mientras el histórico campeón inglés sufrió una inesperada derrota en Old Trafford que agrava su crisis en la competición más antigua

(Crónica) El Arsenal tapona la

El español Nil Llop roza el podio en el Europeo de velocidad sobre hielo

Nil Llop quedó a solo dos centésimas del bronce en la final de 500 metros del europeo de patinaje, certificando su gran momento a pocas semanas de los Juegos Olímpicos y marcando un hito para la delegación española

El español Nil Llop roza

Suecia insta a EEUU a dar las gracias a Dinamarca en lugar de amenazarla por Groenlandia

El jefe del gobierno sueco pidió a Washington reconocer el compromiso demostrado por Copenhague, resaltando sus sacrificios en operaciones internacionales, mientras líderes escandinavos alertan sobre riesgos crecientes para la estabilidad y la autonomía de los pequeños estados europeos

Suecia insta a EEUU a

Israel y Alemania refuerzan su cooperación en ciberseguridad y ciberdefensa

Infobae

Jueces de América Latina celebran en Perú los 200 años de poderes judiciales en la región

Infobae