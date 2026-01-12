Merz asegura "compartir la preocupación" de Trump por seguridad de Groenlandia y pide abordarla en la OTAN

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que Berlín "comparte la preocupación estadounidense" sobre el escenario de seguridad de Groenlandia, aunque ha pedido que la situación se encauce en el seno de la OTAN, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones para hacerse con el control de la isla danesa.

"Compartimos la preocupación estadounidense de que esta parte de Dinamarca debe estar mejor protegida", ha afirmado Merz desde la ciudad india de Ahmedabad, donde se encuentra en visita oficial. "Simplemente queremos mejorar juntos la situación de seguridad de Groenlandia. Supongo que los estadounidenses también participarán en ello", ha manifestado.

Así, ha dado por hecho que Washington participará en una mayor presencia de la OTAN en la isla ártica, un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, motivo por el que ha destacado que espera una solución consensuada en el seno de la Alianza Atlántica. Merz ha subrayado por ello que el alcance de la participación estadounidense en estas labores "se verá en las conversaciones de los próximos días y semanas".

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se encuentra de hecho en Washington manteniendo conversaciones al respecto, después de que varios países de la OTAN, entre ellos Reino Unido, se hayan pronunciado recientemente a favor de ampliar la presencia de la Alianza en el Ártico.

Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia alemana de noticias DPA, una de las propuestas prevé una misión de vigilancia de la OTAN denominada 'Arctic Sentry' ('Centinela del Ártico'), ante las amenazas de Trump, quien en las últimas horas ha llegado a afirmar que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio son "dos trineos tirados por perros".

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", dijo ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla. "Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo", señaló, al tiempo que reconoció que "esto afecta a la OTAN".

Las autoridades danesas y groenlandesas han rechazado durante las últimas semanas las afirmaciones de Trump sobre su voluntad de hacerse con el control del territorio y han apelado a un diálogo, en respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial del país europeo, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).