Los 27 se reunirán por primera vez este martes para estudiar "sanciones más severas" contra Irán

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció su disposición a plantear nuevas sanciones en respuesta a la "represión" reciente de las autoridades iraníes sobre manifestaciones motivadas por la crisis económica, movilizaciones que han resultado en la muerte de más de 500 personas y la detención de más de 10.000, según cifras de la ONG HRANA. Esta declaración se produjo en el contexto de una entrevista concedida al medio alemán Welt, recogida por Europa Press. En ese diálogo, Kallas subrayó la necesidad de dar una respuesta coordinada ante lo que calificó como una "violencia inaceptable" contra manifestantes.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, los representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen previsto reunirse este martes 13 de enero en Bruselas, en calidad de embajadores, con el fin de analizar posibles medidas punitivas adicionales contra Irán. Se trata de una sesión extraordinaria del Comité Político y de Seguridad de la UE (CPS), convocada precisamente para evaluar la posibilidad de imponer "sanciones más severas" en relación con los hechos ocurridos en el país de Oriente Próximo.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, confirmó la realización de esta reunión extraordinaria y señaló que la Alta Representante Kaja Kallas mantiene contacto constante con sus homólogos europeos para coordinar respuestas ante la situación en Irán. Según consignó el portavoz, si bien no se adelantaron detalles sobre el alcance concreto de las nuevas sanciones, la intención es que sean más estrictas y superen las restricciones actualmente vigentes, ya aplicadas por la UE al régimen de Teherán.

El mismo portavoz precisó que la decisión final sobre la imposición de sanciones recae sobre el conjunto de los Estados miembro y requiere unanimidad. El Anouni también recordó la convocatoria de una reunión ordinaria de los ministros de Exteriores de la UE programada para el 29 de enero, en la que podría continuarse la discusión sobre el rumbo de las medidas a adoptar contra Irán en función de las propuestas que presente la Comisión Europea.

Actualmente, la Unión Europea mantiene un régimen de sanciones diversas contra Irán. Estas incluyen, según detalló Europa Press, sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní, a la que se le ha congelado activos y se le prohíbe el acceso a fondos y recursos económicos a raíz del desarrollo del programa nuclear iraní. En paralelo, existen restricciones dirigidas a individuos y entidades vinculados a esta fuerza, como resultado de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, así como por su involucramiento en el programa de misiles balísticos del país.

El medio Europa Press amplió que parte de las sanciones actuales también responden al rol desempeñado por el régimen iraní en la invasión rusa sobre Ucrania, por lo que el marco de medidas tiene como ejes tanto la seguridad regional y global, como consideraciones en materia de derechos humanos y apoyo a conflictos armados externos.

La contemplación de sanciones adicionales por parte de la UE se sitúa en el contexto de la violenta respuesta de las autoridades iraníes frente a las protestas sociales desatadas en días recientes, desencadenadas por la crisis económica nacional. La represión ha generado numerosos fallecimientos y un elevado número de detenciones, escenarios que, según indicó Kallas en sus declaraciones reproducidas por Europa Press, exigen una “respuesta decidida” del bloque comunitario.

El proceso formal para imponer sanciones establece que, tras la presentación de propuestas por parte de la Comisión Europea, corresponde a los países miembros deliberar y tomar la decisión correspondiente por unanimidad. Europa Press detalló que el procedimiento seguiría el esquema tradicional de la UE para la aprobación de medidas restrictivas frente a situaciones de vulneraciones graves a derechos humanos, desarrollo de armamento nuclear, o apoyo de actividades militares en conflictos externos.

Finalmente, la agencia consignó que la reunión de este martes marca la primera ocasión en que los embajadores de los Estados miembro abordan de manera extraordinaria el agravamiento de la situación iraní, dando cuentas del momento de especial preocupación dentro de la agenda internacional europea. El despliegue de medidas más severas se estudia así en un contexto de seguimiento y presión diplomática sobre Teherán, en el marco de los parámetros normativos y de derechos humanos adoptados de manera colectiva por la Unión Europea.