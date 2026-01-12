Japón enviará personal al Centro de Coordinación de EEUU para verificar el alto el fuego en Gaza

El Ministerio de Exteriores japonés decidió asignar la responsabilidad de representación en el Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza a dos figuras: el embajador para la Reconstrucción de Gaza, Takeshi Okubo, y un profesional especializado en asistencia humanitaria. Ambos se integrarán al equipo internacional liderado por Estados Unidos, cuya tarea involucra tanto la verificación del alto el fuego en la Franja de Gaza como la gestión efectiva de la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Esta medida fue anunciada durante la visita del ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, a la región de Oriente Próximo. Según informó el medio Europa Press, el propio Motegi comunicó la disposición de su país a participar activamente en el centro dirigido por Washington.

Durante su recorrido en Israel, Motegi visitó la sede del centro de coordinación e indicó que la implicación nipona persigue asegurar una “implementación sin problemas de la ayuda humanitaria y la recuperación y reconstrucción de Gaza,” reportó Europa Press. La participación japonesa abarca tanto la supervisión del cumplimiento del alto el fuego como el respaldo logístico para el ingreso de suministros esenciales, en respuesta a la crisis que vive la población gazatí tras los recientes episodios de violencia.

La iniciativa japonesa de cooperación tuvo como contexto una serie de reuniones de alto nivel entre Motegi y responsables israelíes, según consignó Europa Press. El titular de Exteriores japonés mantuvo encuentros con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el ministro de Exteriores, Gideon Saar. Durante estas conversaciones, Motegi demandó la adopción de “acciones apropiadas” destinadas a proteger a la población civil de Gaza y a preservar el flujo de ayuda humanitaria.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Motegi sostuvo una audiencia adicional con el presidente israelí, Isaac Herzog. En ese encuentro, Herzog valoró la relación con Japón y puso en primer plano el papel que espera de Tokio dentro del plan de paz para Gaza propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump. Herzog enfatizó que la entrega de los restos mortales del último rehén representa un paso clave en ese marco, y señaló: “Esperamos la participación de Japón en el plan ‘del día después’, planificando la implementación de la iniciativa de Trump, que constituye la base para desarmar a Hamás y avanzar.” Herzog subrayó, además, que “el terrorismo está fuera de toda consideración” para el futuro del territorio gazatí, según el comunicado oficial reproducido por Europa Press.

Ante las posiciones planteadas por las autoridades israelíes, Motegi reafirmó la disposición de Japón para involucrarse de manera activa en el citado plan integral para el futuro de Gaza. El medio Europa Press detalló que el canciller japonés también sostuvo reuniones con representantes palestinos: conversó con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, y con el primer ministro, Mohamed Mustafa. Motegi reiteró en tales conversaciones el respaldo japonés a la llamada “solución de dos Estados”, y defendió la “coexistencia” de un eventual Estado palestino junto a Israel, como principio orientador de la política exterior nipona respecto al conflicto.

Además de la integración de personal diplomático y humanitario al centro de coordinación, Japón anunció una contribución económica destinada a apoyar la reconstrucción del enclave palestino, según lo dio a conocer Europa Press. Este compromiso se encuadra dentro de una estrategia diplomática más amplia, encaminada a facilitar el acceso humanitario y recuperar las infraestructuras dañadas por la violencia en la Franja de Gaza.

La presencia japonesa en el mecanismo internacional de verificación fundado por Estados Unidos representa un componente clave del esfuerzo por consolidar el cese de hostilidades y promover la entrada de socorro humanitario. La iniciativa refuerza la tendencia a la cooperación multinacional en respuesta a crisis humanitarias y políticas en la región de Oriente Medio, como interpretó Europa Press a partir de las declaraciones y acciones oficiales del Gobierno de Japón.