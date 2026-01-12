Agencias

Feijóo afirma que si gobierna vinculará la financiación autonómica al incremento de viviendas por CCAA y ayuntamientos

Feijóo presenta una propuesta que condiciona los recursos regionales a la creación de nuevos inmuebles por parte de gobiernos locales, en respuesta a la crisis habitacional, la presión fiscal y las dificultades de acceso a alquileres

Guardar

Durante una intervención realizada en Barcelona, Alberto Núñez Feijóo destacó que el futuro sistema de distribución de recursos a comunidades autónomas y ayuntamientos dependerá de la creación efectiva de nuevas viviendas en sus respectivos territorios. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular presentó esta medida como parte de un plan estratégico que busca afrontar el déficit habitacional y facilitar el acceso a alquileres, en un contexto marcado por presiones fiscales y dificultades económicas para la ciudadanía. Feijóo planteó que si asume la presidencia del Gobierno de España, orientará la financiación autonómica hacia aquellos gobiernos regionales y locales que logren incrementar el parque inmobiliario, vinculando también las reglas de gasto de los excedentes municipales a la generación de nuevos inmuebles.

El anuncio se produjo después de una reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la capital catalana. Según publicó Europa Press, el líder popular fundamentó esta propuesta en la necesidad de responder a una serie de retos que enfrenta la vivienda en el país, incluida la falta de oferta, los elevados impuestos, la percepción de inseguridad jurídica, la ocupación ilegal, la alta demanda concentrada en zonas determinadas, y el hecho de que los bajos salarios dificultan el acceso al alquiler.

Feijóo afirmó: "El próximo Gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos". De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP explicó que se trata de una forma diferente de concebir el sistema de financiación para las comunidades autónomas, e insistió en la idea de que la prioridad debe centrarse "en la gente" en lugar de elevar la presión fiscal sobre la población. Además, remarcó que su propuesta busca incentivar la creación de viviendas mediante mecanismos financieros, en contraste con lo que describió como una política centrada en los intereses personales del presidente actual del Gobierno.

Durante su intervención, Feijóo también cuestionó los acuerdos de financiación alcanzados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), manifestando su rechazo al modelo pactado, que según indicó Europa Press, colocaría a líderes independentistas en posiciones estratégicas de la economía nacional. Calificó de "inaceptable" la posibilidad de que Oriol Junqueras, dirigente de ERC, pudiera asumir la cartera de Hacienda tras pactos con Sánchez: “Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España”.

El planteamiento del presidente del Partido Popular busca revertir la tendencia de restringir la financiación a criterios que, en su opinión, benefician únicamente la estabilidad política del Gobierno vigente. Según detalló Europa Press, Feijóo propuso, en su lugar, asociar el reparto de recursos a la resolución de problemas concretos en materia de vivienda, para que los fondos públicos contribuyan de forma directa al aumento de la oferta habitacional y al acceso a alquileres en mejores condiciones.

En el marco de su comparecencia en Barcelona, Feijóo justificó el enfoque en la política de vivienda señalando que la escasez inmobiliaria afecta especialmente a jóvenes y trabajadores con sueldos insuficientes para sufragar alquileres y a quienes los altos impuestos, regulaciones percibidas como inseguras y la existencia de sectores conflictivos del mercado, como la ocupación ilegal, les dificultan encontrar opciones viables. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la estrategia presentada busca dotar a los gobiernos locales y autonómicos de incentivos claros para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios y atajar la escasez.

El líder popular subrayó, además, que la propuesta implica establecer una correlación directa entre financiación pública y creación de vivienda, de modo que los recursos adicionales lleguen a quienes demuestren resultados medibles, y reiteró su compromiso de “no subir impuestos a la gente”, sino de condicionar la ayuda estatal a la eficacia en la gestión del parque inmobiliario local y regional.

Feijóo defendió que la reforma puesta sobre la mesa constituiría un cambio relevante con respecto al sistema actual, que a su entender permite que los acuerdos de reparto de fondos se orienten a garantizar el apoyo político de socios parlamentarios en lugar de atender a la demanda social en materia de vivienda. Según Europa Press, el presidente del PP insistió en la urgencia de establecer nuevos criterios que prioricen el bienestar ciudadano a través de políticas de vivienda dirigidas y efectivas en todas las comunidades autónomas y municipios.

Temas Relacionados

Financiación autonómicaAlberto Núñez FeijóoPartido PopularPedro SánchezERCOriol JunquerasEspañaBarcelonaViviendaAyuntamientosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Meta elimina casi 550.000 cuentas de menores en Australia para cumplir la ley de prohibición, pero cuestiona su eficacia

La firma tecnológica informó la retirada de más de medio millón de perfiles de jóvenes en redes sociales tras la implementación de la nueva legislación australiana, aunque advierte dificultades para verificar edades y cuestiona la efectividad de la medida para proteger a menores

Meta elimina casi 550.000 cuentas

La tasa de inflación de la OCDE se modera en noviembre al 3,9%

El índice anual del organismo internacional descendió respecto a meses anteriores, impulsado por la reducción en el valor de los alimentos y energía, mientras que la inflación subyacente también bajó y los registros mostraron variaciones entre diferentes regiones y países miembros

La tasa de inflación de

El ELN pide un "acuerdo nacional" para superar el conflicto en un contexto de "agresiones imperialistas"

En plena tensión internacional y con Estados Unidos vigilando la región, la organización armada insta a distintos sectores sociales a crear un gran pacto que reduzca las divisiones internas y dé respuesta urgente a los problemas estructurales colombianos

El ELN pide un "acuerdo

Sumar respalda las protestas de las mujeres en Irán, pero subraya que el futuro del país no lo decide EEUU ni Israel

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, expresó su respaldo a la resistencia femenina en Irán y remarcó que la autodeterminación corresponde a la ciudadanía del país, no a potencias extranjeras, en medio de tensiones geopolíticas crecientes

Sumar respalda las protestas de

El Gobierno consigue mantener el fin del subsidio al diésel en el nuevo decreto acordado con los sindicatos

Tras semanas de bloqueos promovidos por la Central Obrera Boliviana contra el fin del subsidio al combustible, autoridades y líderes sindicales acordaron suspender las protestas, mientras se mantiene la medida y se anuncian nuevas disposiciones económicas y sociales

El Gobierno consigue mantener el