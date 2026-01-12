Feijóo afirma que si gobierna vinculará la financiación autonómica al incremento de viviendas por CCAA y ayuntamientos

Durante una intervención realizada en Barcelona, Alberto Núñez Feijóo destacó que el futuro sistema de distribución de recursos a comunidades autónomas y ayuntamientos dependerá de la creación efectiva de nuevas viviendas en sus respectivos territorios. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular presentó esta medida como parte de un plan estratégico que busca afrontar el déficit habitacional y facilitar el acceso a alquileres, en un contexto marcado por presiones fiscales y dificultades económicas para la ciudadanía. Feijóo planteó que si asume la presidencia del Gobierno de España, orientará la financiación autonómica hacia aquellos gobiernos regionales y locales que logren incrementar el parque inmobiliario, vinculando también las reglas de gasto de los excedentes municipales a la generación de nuevos inmuebles.

El anuncio se produjo después de una reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la capital catalana. Según publicó Europa Press, el líder popular fundamentó esta propuesta en la necesidad de responder a una serie de retos que enfrenta la vivienda en el país, incluida la falta de oferta, los elevados impuestos, la percepción de inseguridad jurídica, la ocupación ilegal, la alta demanda concentrada en zonas determinadas, y el hecho de que los bajos salarios dificultan el acceso al alquiler.

Feijóo afirmó: "El próximo Gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos". De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP explicó que se trata de una forma diferente de concebir el sistema de financiación para las comunidades autónomas, e insistió en la idea de que la prioridad debe centrarse "en la gente" en lugar de elevar la presión fiscal sobre la población. Además, remarcó que su propuesta busca incentivar la creación de viviendas mediante mecanismos financieros, en contraste con lo que describió como una política centrada en los intereses personales del presidente actual del Gobierno.

Durante su intervención, Feijóo también cuestionó los acuerdos de financiación alcanzados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), manifestando su rechazo al modelo pactado, que según indicó Europa Press, colocaría a líderes independentistas en posiciones estratégicas de la economía nacional. Calificó de "inaceptable" la posibilidad de que Oriol Junqueras, dirigente de ERC, pudiera asumir la cartera de Hacienda tras pactos con Sánchez: “Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España”.

El planteamiento del presidente del Partido Popular busca revertir la tendencia de restringir la financiación a criterios que, en su opinión, benefician únicamente la estabilidad política del Gobierno vigente. Según detalló Europa Press, Feijóo propuso, en su lugar, asociar el reparto de recursos a la resolución de problemas concretos en materia de vivienda, para que los fondos públicos contribuyan de forma directa al aumento de la oferta habitacional y al acceso a alquileres en mejores condiciones.

En el marco de su comparecencia en Barcelona, Feijóo justificó el enfoque en la política de vivienda señalando que la escasez inmobiliaria afecta especialmente a jóvenes y trabajadores con sueldos insuficientes para sufragar alquileres y a quienes los altos impuestos, regulaciones percibidas como inseguras y la existencia de sectores conflictivos del mercado, como la ocupación ilegal, les dificultan encontrar opciones viables. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la estrategia presentada busca dotar a los gobiernos locales y autonómicos de incentivos claros para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios y atajar la escasez.

El líder popular subrayó, además, que la propuesta implica establecer una correlación directa entre financiación pública y creación de vivienda, de modo que los recursos adicionales lleguen a quienes demuestren resultados medibles, y reiteró su compromiso de “no subir impuestos a la gente”, sino de condicionar la ayuda estatal a la eficacia en la gestión del parque inmobiliario local y regional.

Feijóo defendió que la reforma puesta sobre la mesa constituiría un cambio relevante con respecto al sistema actual, que a su entender permite que los acuerdos de reparto de fondos se orienten a garantizar el apoyo político de socios parlamentarios en lugar de atender a la demanda social en materia de vivienda. Según Europa Press, el presidente del PP insistió en la urgencia de establecer nuevos criterios que prioricen el bienestar ciudadano a través de políticas de vivienda dirigidas y efectivas en todas las comunidades autónomas y municipios.