Feijóo advierte a los catalanes de que Sánchez les está "tomando el pelo" con la financiación

Feijóo cuestionó el reciente pacto de financiación defendido por el Gobierno central y ERC, señalando que ambos dirigentes buscan “oxígeno político” para mantener sus puestos, según informó el medio original. El presidente del Partido Popular hizo estas afirmaciones durante un acto en Barcelona junto al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, después de la celebración del Comité de Dirección de la formación en la región. La intervención de Feijóo abordó los acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, a quienes acusó de anteponer intereses partidistas por sobre las necesidades de la ciudadanía.

Según consignó el medio, Feijóo advirtió a los catalanes que la propuesta de modelo de financiación presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no resulta viable, indicando textualmente que se trata de una oferta de algo “que no puede financiar”. En opinión del líder popular, el plan impulsado desde Moncloa constituye una falta de respeto hacia los catalanes, por cuanto, según sus palabras, lo que verdaderamente busca el Gobierno es "que Sánchez se quede un tiempo más en La Moncloa y que los separatistas financien su plan de independencia".

El presidente del PP insistió en que la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica no puede limitarse a acuerdos bilaterales, sino que debe debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que participan todas las comunidades autónomas. Feijóo reclamó un enfoque que permita alcanzar pactos globales y no negociaciones separadas, llamando a los catalanes a exigir un sistema justo en el que la riqueza, el peso poblacional y los argumentos de Cataluña sean tenidos en cuenta dentro del marco común español. “No permitáis que os utilicen. La bilateralidad es un supuesto logro que ya os vendieron y fracasó”, expresó el dirigente, y aseguró su compromiso para promover un gran acuerdo nacional que garantice la igualdad entre los ciudadanos de toda España, según publicó la fuente.

Durante su intervención, Feijóo dedicó críticas a la figura de Oriol Junqueras, destacando que carece de legitimidad para incidir en decisiones de Estado, en referencia a que, según sus palabras, Sánchez habría convertido a Junqueras en “el ministro de Hacienda del Gobierno de España”. Esta denuncia aludió a la reunión reciente entre Pedro Sánchez y el presidente de ERC, que tuvo lugar el jueves anterior en Madrid. Sobre este encuentro, Feijóo afirmó que se trató del reparto de recursos públicos “entre un condenado por malversación y el presidente del Gobierno de las mordidas”, reportó el medio.

Además, el líder del PP hizo hincapié en que el nuevo modelo de financiación anunciado por Moncloa conlleva la imposición o reintroducción de impuestos en las comunidades autónomas donde estos estaban suprimidos. Señaló que el Ejecutivo pretende restablecer tributos como el de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, y aumentar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Feijóo argumentó que estos cambios supondrán un incremento generalizado de la carga impositiva para todos los ciudadanos, defendiendo que “el dinero va a salir de que todos los españoles paguemos más impuestos y, por tanto, los políticos mantengan su privilegio en sus puestos”.

Asimismo, el presidente del PP invitó a los catalanes a exigir que la financiación autonómica se negocie en una mesa con todas las comunidades representadas, descartando la validez de acuerdos unilaterales. De acuerdo con lo reseñado por el medio, Feijóo cuestionó que el pacto alcanzado entre Sánchez y Junqueras responde más a intereses particulares de permanencia en el poder que a criterios de equidad o sostenibilidad financiera.

El líder popular reiteró su compromiso con una financiación basada en el interés general del conjunto de los españoles, argumentando que cualquier nuevo modelo debe blindar la igualdad de derechos entre los residentes de diferentes regiones. Feijóo apuntó que corresponde a Cataluña y al resto de comunidades hacer valer sus argumentos en un espacio común, y aseguró que bajo su liderazgo trabajará para garantizar que toda reforma del sistema de financiación no incurra, según sus palabras, en “privilegios o discriminaciones” entre territorios.