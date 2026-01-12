Adidas celebra los 25 años de la Liga de Campeones con el lanzamiento de un balón conmemorativo

La reedición del balón oficial FINALE 1, original de la Liga de Campeones, toma protagonismo con un rediseño que incorpora un efecto de cambio de color, transformando su tonalidad de negro a morado según el ángulo de visión. Esta actualización tecnológica busca, según informó Adidas, conjugar la nostalgia por el diseño original 'starball' con una estética contemporánea y avances en materiales y manufactura. El resultado rinde homenaje a veinticinco años de momentos históricos y figuras emblemáticas que han hecho de la Champions League uno de los torneos más seguidos del mundo, detalle el medio.

De acuerdo con Adidas, el lanzamiento de este balón conmemorativo marca un hito en la colaboración entre la marca alemana y la principal competencia de clubes de fútbol europeos. El balón, que se presentó este lunes, celebra tanto los veinticinco años de trabajo conjunto como los episodios destacados y los futbolistas legendarios que han dejado huella en la historia reciente del torneo. Entre estos momentos, la compañía recordó específicamente acciones como la volea anotada por Zinédine Zidane en la final de 2002 y múltiples jugadas de Lionel Messi, referentes para varias generaciones de fanáticos, según consignó Adidas.

El balón del 25º aniversario no solo se destaca por remitir a la gráfica y los colores originales, sino también por incorporar un logotipo especial que Adidas diseñó para la ocasión. Este emblema se ubica de forma visible sobre la superficie y busca simbolizar el vínculo persistente entre la marca, la UEFA Champions League y quienes han protagonizado la competición durante este cuarto de siglo, detalló la empresa en su anuncio.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el balón mantiene la construcción sin costuras y el sellado térmico característicos de la última generación de balones oficiales utilizados en la Champions League. Este sistema tecnológico, según publicó Adidas, está orientado a garantizar elevados parámetros de precisión, control y uniformidad en el comportamiento del esférico bajo distintas condiciones de juego. La marca afirmó que estos avances aseguran un rendimiento que cumple con las exigencias del fútbol profesional.

El legado que la marca quiso destacar incluye la permanencia histórica del balón en los escenarios más significativos del fútbol europeo a lo largo de las últimas dos décadas y media. Desde el gol de Zidane con el Real Madrid en Glasgow hasta la influencia y el protagonismo de figuras como Lionel Messi, el balón ha acompañado desarrollos clave que forman parte de la memoria colectiva tanto de aficionados como de protagonistas del deporte, según remarcó Adidas durante la presentación.

Además de la reedición del diseño original y la actualización de sus prestaciones técnicas, la aparición del logotipo conmemorativo refuerza el sentido de celebración y reconocimiento de la relación de Adidas con la UEFA y con el torneo en sí. La empresa destacó que el balón estará presente en los próximos partidos de la competición, sumándose de esta manera a la conmemoración activa de los 25 años de historia compartida.

El medio Adidas detalló que los criterios de calidad presentes en el balón reflejan el mismo estándar exigido en las ediciones anteriores de la competición. Por tratarse de un objeto coleccionable, la marca espera que este modelo se convierta en parte importante de los recuerdos tanto para futbolistas como para hinchas, recogiendo el espíritu y la tradición de la Liga de Campeones.