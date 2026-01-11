Ucrania revela que Rusia empleó a comienzos de año por primera vez un dron Guerán-5

Berlín, 11 ene (EFE).- Rusia empleó a comienzos del año por primera vez el dron suicida Guerán-5 durante ataques aéreos combinados contra Ucrania, según informó este domingo la inteligencia militar ucraniana, GUR.

De acuerdo con esta fuente, al igual que en el caso de los Guerán anteriores, una modificación de los Shahed iraníes, este dron tampoco puede considerarse un desarrollo propio de Rusia, ya que "se ha constatado una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar".

Según un comunicado del GUR, la quinta versión del Guerán tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros.

A diferencia de las modificaciones anteriores de la línea Guerán, el aparato está diseñado según un esquema aerodinámico convencional.

Al mismo tiempo, la mayoría de los conjuntos y componentes clave están unificados con otros modelos de esta serie, según el GUR.

En particular, se ha confirmado el uso de un sistema de navegación satelital de 12 canales “Kometa”, un rastreador basado en el microordenador Raspberry y módems 3G/4G, así como un motor a reacción Telefly, similar al utilizado en el dron Guerán-3, pero con mayor empuje.

La masa de la ojiva es de aproximadamente 90 kilogramos y el alcance declarado es de alrededor de 1.000 kilómetros, de acuerdo con la inteligencia militar ucraniana.

Especialistas de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania efectúan actualmente un estudio integral de los ejemplares utilizados por Rusia, que estaría planteándose opciones para emplear el Guerán-5 desde plataformas aéreas, en particular aviones Su-25, con el objetivo de aumentar el alcance y abaratar su uso.

Además, por separado, Moscú estaría considerando la posibilidad de equipar el aparato con misiles aire-aire R-73 para contrarrestar a la aviación ucraniana. EFE