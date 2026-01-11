Primer ministro palestino pide al ministro japonés que reconozca el Estado de Palestina

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, solicitó este domingo al titular de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, que reconozca el Estado de Palestina "para apoyar la paz y la estabilidad", durante un encuentro entre ambos celebrado en Ramala.

En un comunicado difundido por la oficina del primer ministro palestino, se informa de que Mustafa trasladó al ministro Motegi el saludo y el agradecimiento a Japón del presidente palestino, Mahmud Abás, con quien el japonés tenía previsto reunirse en Ramala, según la agenda que hizo pública su departamento.

Motegi viajó a Ramala, capital del territorio palestino de Cisjordania, tras encontrarse en Jerusalén con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Según la nota de la Autoridad Palestina, que gobierna en las zonas limitadas de la Cisjordania ocupada que no controla Israel, Mustafa "enfatizó la necesidad de reconocer el Estado de Palestina, ya que esto contribuiría al logro de la paz y la estabilidad en la región".

Por su parte, el ministro japonés afirmó "el compromiso inquebrantable de su país con la solución de dos Estados, el apoyo a la construcción de instituciones estatales palestinas y el apoyo a los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en la región", de acuerdo con el mismo comunicado.

Mustafa destacó la "grave situación humanitaria en la Franja de Gaza" tras la ofensiva israelí de dos años que, según enfatizó, ha causado más de 71.000 muertos -según el Ministerio de Sanidad de este territorio palestino-, así como 350.000 viviendas destruidas y la mayor parte de la infraestructura, con un coste estimado de 70.000 millones de dólares.

El primer ministro también defendió la jurisdicción legal del Estado de Palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania, "así como la unidad de sus instituciones, en el camino hacia la consecución de un Estado palestino independiente".

Y denunció ante el ministro japonés "las difíciles condiciones económicas en Cisjordania derivadas de las medidas y prácticas israelíes destinadas a socavar las instituciones y el gobierno palestinos, y asfixiar al pueblo palestino", incluyendo "la retención de los ingresos fiscales palestinos y los ataques del Ejército israelí y los colonos a ciudades, pueblos, aldeas y campos de refugiados".

Mustafa elogió asimismo, según la nota, "el continuo apoyo de Japón al Estado de Palestina" y la ayuda aprobada por el país asiático para proyectos de desarrollo.

Motegi tiene previsto llevar a cabo una gira de nueve días por Oriente Medio y Asia que lo llevará a Israel, los territorios palestinos, Catar, Filipinas y la India.

Tras su viaje a Israel y los territorios palestinos, Motegi visitará Doha entre el lunes y el martes, donde se reunirá con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, para tratar formas de reforzar la cooperación bilateral.

El miércoles, el responsable japonés viajará a Manila, donde se reunirá con la secretaria de Exteriores filipina, Maria Theresa Lazaro. EFE