Las ventas de los comercios pyme en Argentina crecieron un 2,5 % en 2025

Buenos Aires, 11 ene (EFE) - Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina acumularon el año pasado un alza del 2,5 %, desde un derrumbe del 10 % en 2024, según un informe sectorial difundido este domingo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas registraron en diciembre pasado un aumento del 5,2 % con respecto a noviembre último, pero cayeron también un 5,2 % en términos interanuales.

En 2024, las ventas de los comercios pymes se habían desplomado un 10 %, en un contexto de alta inflación (117,8 % acumulado en el año) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

La desaceleración progresiva de la inflación en 2025 (31 % acumulado en el año, de acuerdo a cálculos privados) ayudó el año pasado a impulsar levemente las ventas, pero a niveles insuficientes para recuperarse de la caída de 2024.

Según la CAME, en diciembre de 2025 "el consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo".

"De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual", añade el informe. EFE