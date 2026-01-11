Agencias

Las ventas de los comercios pyme en Argentina crecieron un 2,5 % en 2025

Guardar

Buenos Aires, 11 ene (EFE) - Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina acumularon el año pasado un alza del 2,5 %, desde un derrumbe del 10 % en 2024, según un informe sectorial difundido este domingo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas registraron en diciembre pasado un aumento del 5,2 % con respecto a noviembre último, pero cayeron también un 5,2 % en términos interanuales.

En 2024, las ventas de los comercios pymes se habían desplomado un 10 %, en un contexto de alta inflación (117,8 % acumulado en el año) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

La desaceleración progresiva de la inflación en 2025 (31 % acumulado en el año, de acuerdo a cálculos privados) ayudó el año pasado a impulsar levemente las ventas, pero a niveles insuficientes para recuperarse de la caída de 2024.

Según la CAME, en diciembre de 2025 "el consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo".

"De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual", añade el informe. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Madrid acometerá obras de mantenimiento en el Ramón y Cajal y centros asociados por casi 1,2 millones

El Gobierno regional ha licitado un contrato para renovar redes eléctricas y sistemas de climatización en hospitales y centros dependientes, con el objetivo de modernizar infraestructuras, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad de pacientes y personal

Madrid acometerá obras de mantenimiento

Benín celebra elecciones legislativas y municipales un mes después de intentona golpista

Infobae

Presidente de Irán: "El enemigo ha traído terroristas entrenados al país"

Infobae

Israel advierte que atacará "infraestructura de Hizbulá" al sur del Líbano próximamente

Infobae

Rocío Flores: "Si algún día tengo hijos jamás les haré lo que me han hecho a mí"

La joven compartió su experiencia personal tras la emisión del polémico documental de su madre, reveló el profundo sufrimiento emocional que arrastra desde entonces y aseguró que todas sus decisiones familiares ahora están guiadas por las lecciones aprendidas de aquel dolor

Rocío Flores: "Si algún día