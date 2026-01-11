Lamine Yamal, titular en el Barcelona y Mbappé, suplente en el Madrid

Yeda (Arabia Saudí), 11 ene (EFE).- Lamine Yamal vuelve al once titular del Barcelona en el Clásico de este domingo correspondiente a la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), mientras que en el Real Madrid el francés Kylian Mbappé es suplente.

Lamine Yamal vuelve a ser titular, en lugar del delantero sueco Roony Bardghji, después de que unas molestias estomacales le impidieran ser de la partida en la semifinal del miércoles contra el Athletic Club, en la que salió al terreno de juego en el minuto 72.

Un once de Hansi Flick en el que vuelve a aparecer el nombre del polaco Robert Lewandowski, tras dos suplencias consecutivas, por lo que Ferran Torres esperará su oportunidad en el banquillo.

Por su parte, Xabi Alonso no cuenta de salida con Mbappé, tras 21 días sin disputar un partido oficial. El parón por Navidad, unido a un esguince en la rodilla izquierda, hicieron parar al ‘10’ madridista.

Sin embargo, se recuperó recortando plazos, llegó el viernes por la noche a Yeda, entrenó el sábado con sus compañeros y, aunque no está al 100% para ser titular, sí podría entrar en el partido desde el banquillo.

Sin Mbappé, Xabi Alonso opta por cuatro centrocampistas, la fórmula del éxito en el Clásico de Liga de octubre, dándole la titularidad a Arda Güler en lugar de Gonzalo García. Además, el otro cambio respecto al once que se impuso al Atlético de Madrid en semifinales, es la presencia de Dean Huijsen en lugar del alemán Antonio Rüdiger en el centro de la zaga, tras las molestias en la rodilla izquierda que sufre el germano.

El Barcelona sale de inicio con: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo y Vinícius.