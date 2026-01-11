Israel ataca otra supuesta "infraestructura militar" de Hizbulá en el sur del Líbano

El Cairo, 11 ene (EFE).- El Ejército israelí bombardeó este domingo la localidad de Kafr Hata y sus alrededores, en el sur del Líbano, tras emitir una advertencia de desalojo a sus habitantes en el marco de una operación contra una presunta "infraestructura militar" del grupo chií libanés Hizbulá.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de que "los aviones de guerra enemigos lanzaron más de 10 ataques sobre la zona amenazada, lo que provocó una gran destrucción de edificios" después de que el Ejército de Israel emitiera la advertencia para los vecinos de esa aldea.

El mensaje israelí estuvo acompañado de un mapa de la zona con instrucciones a los habitantes de evacuar el área marcada en rojo y a mantenerse a al menos a 300 metros de distancia "del complejo" que supuestamente pertenecería al grupo armado.

Anteriormente, en esta misma jornada, el Ejército de Israel lanzó decenas de bombardeos contra diferentes puntos del sur del Líbano, donde el Estado judío aseguró que el grupo chií libanés Hizbulá mantenía túneles en los que almacenaba armas, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 y el proceso de desarme del grupo.

La ANN informó en varias alertas de que los aviones de guerra israelíes lanzaron decenas de ataques contra los municipios de Basaliya, Siniya, Tabna, Mahmoudiya, Al Damashqiya o Al Rihan, mientras que contabilizó "más de diez" bombardeos en la zona de Al Bureij en una horquilla de una hora.

Hasta el momento se desconocen los daños provocados por esta gran oleada de ataques, mientras que las autoridades sanitarias del Líbano todavía no han informado de víctimas mortales o heridos como consecuencia de los bombardeos.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes. EFE