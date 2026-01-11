Gobierno de Sudán opera plenamente desde Jartum tras casi 3 años desplazado por la guerra

Jartum, 11 ene (EFE).- El Gobierno de Sudán opera plenamente desde este domingo en la capital del país, Jartum, tras casi tres años desplazado a la ciudad costera de Port Sudán por el conflicto entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), anunciaron fuentes oficiales.

El primer ministro sudanés, Kamel Idris, anunció ante la prensa el regreso de todo el gabinete a Jartum a partir de este domingo y enfatizó que esta medida transmite "un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos" y demuestra el "compromiso por trabajar desde el corazón de la capital a pesar de los desafíos que enfrenta el país".

El Gobierno sudanés se vio obligado a trasladarse, junto a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, a Port Sudan, en el mar Rojo, en agosto de 2023, cuatro meses después del inicio de la guerra entre el Ejército regular y los paramilitares.

A finales de diciembre de 2025, diez ministerios ya operaban otra vez desde sus sedes en la capital sudanesa y el resto completó su traslado en las dos primeras semanas de 2026, retomando hoy su actividad con normalidad desde Jartum.

Con todo el aparato gubernamental operativo, Idris se comprometió en un discurso pronunciado en el norte de Jartum a mejorar los servicios esenciales, en particular la atención médica, la educación, la electricidad, el agua y el saneamiento, así como a trabajar para mejorar las condiciones de vida y las pensiones de los ciudadanos.

El primer ministro también explicó que su gobierno ha presentado el presupuesto para 2026 "sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos", con el objetivo de "abordar los desequilibrios económicos y mejorar los indicadores generales de la economía nacional".

En este contexto, reveló sus expectativas de una disminución de la tasa de inflación a aproximadamente el 70 %, un aumento de la tasa de crecimiento del PIB al 10 % y una reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial del dólar y el vigente en el mercado paralelo.

El traslado de las sedes gubernamentales a Jartum se da en paralelo al recrudecimiento de los combates en Kordofán, en el centro del país, donde las partes en conflicto tratan controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta. EFE