Galería Nacional remueve referencias a los juicios políticos de Trump en nuevo retrato

Miami, 11 ene (EFE).- La Galería Nacional de Retratos del Smithsonian removió las referencias a los dos juicios políticos ('impeachments') del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reemplazar la imagen del mandatario con una nueva tras sus quejas.

La Casa Blanca compartió este fin de semana en sus redes sociales la imagen de Trump, una fotografía en blanco y negro que muestra al mandatario inclinado hacia el frente con sus dos puños cerrados sobre el escritorio del Despacho Oval.

Pero los medios estadounidenses destacaron que al colocar el nuevo retrato, tomado por el fotógrafo Daniel Torok de la Casa Blanca, la Galería Nacional de Retratos (National Portrait Gallery) eliminó los textos descriptivos que hablaban de los juicios políticos que tuvo Trump en su primera presidencia (2017-2021).

"Sometido a juicio político dos veces, por cargos de abuso de poder e incitación a la insurrección después de que sus simpatizantes atacaron el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, el Senado lo absolvió en ambos juicios", rezaba el texto ahora removido.

El cambio ocurre tras trascender en agosto pasado que la Casa Blanca pidió revisar los museos de la fundación Smithsonian antes del 250 aniversario de Estados Unidos, el próximo 4 de julio, para que las exposiciones, materiales y funcionamiento se alineen con la interpretación de Trump sobre la historia del país.

Funcionarios de la Administración habían criticado la imagen anterior de Trump, tomada por el fotoperiodista Matt McClain y que mostraba al mandatario con un fondo oscuro, el rostro iluminado, una corbata roja y sus manos dobladas, además de la cuestionada descripción.

Tras el cambio, la Galería Nacional de Retratos argumentó en un mensaje a varios medios que el Smithsonian analiza nuevos textos para acompañar nuevas exhibiciones y obras solo con información general como el nombre del artista, además de afirmar que la historia de los juicios políticos sigue contada en otros museos. EFE

