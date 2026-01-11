España respalda la iniciativa del Ejército libanés para imponer el monopolio del uso de armas

El Gobierno ha reafirmado este domingo su respaldo a los esfuerzos del nuevo liderazgo libanés para avanzar hacia el monopolio estatal de las armas, y ha pedido "respetar" la "soberanía" e "integridad" territorial del país.

"España insta a todas los actores a respetar la soberanía e integridad territorial del Estado libanés, llamándoles a cumplir sin excepciones con sus obligaciones asumidas en el acuerdo de alto el fuego y con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad", ha trasladado Exteriores en un comunicado, después del anuncio del jueves de que el Ejército ya tiene el monopolio de las armas al sur del río Litani de forma "efectiva y tangible".

El departamento que dirige el ministro José Manuel Albares ha dado así la bienvenida al comunicado de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) sobre el cumplimiento de los objetivos de la Fase I del restablecimiento del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza en todo el territorio del país.

En este sentido, Exteriores ha asegurado que España "seguirá apoyando" a las autoridades libanesas para "avanzar" en las siguientes fases de la aplicación del plan, a través de FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano), del apoyo bilateral financiero y del refuerzo de las capacidades de las FAL", las Fuerzas Armadas de Líbano.

"España mantiene su compromiso con la estabilidad del Líbano y seguirá trabajando con los socios europeos y de la región para alcanzar la estabilidad y una paz duradera en Oriente Próximo", ha concluido.

El alto el fuego alcanzado en Líbano en noviembre de 2024 incluye un acuerdo para que el Ejército libanés imponga el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, en primer lugar en la franja situada al sur del río Litani. En la zona están desplegados unos 11.000 militares de la FINUL, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

Israel también se comprometió a retirar sus efectivos del sur de Líbano, pero mantiene cinco posiciones militares en suelo libanés y realiza frecuentemente bombardeos y ataque contra supuestos objetivos de Hezbolá en respuesta a supuestas violaciones del alto el fuego.