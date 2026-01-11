Agencias

Embajada de EEUU en México avisa que han instalado barreras flotantes en el río Bravo

Guardar

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este domingo de la instalación de “barreras flotantes” en el río Bravo para impedir la migración ilegal en el territorio estadounidense, por lo que alertó de que “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

“Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, subrayó la representación diplomática sobre este muro flotante de boyas color naranja en más de 800 kilómetros de longitud del caudal de este afluente, frontera natural que limita con Texas y el estado mexicano de Tamaulipas.

La Embajada estadounidense emitió esta advertencia en una publicación en sus redes sociales con un video con las boyas dispuestas a lo largo del río mientras suena la canción ‘Down by the riverside’ de Willie Jones.

También en este mensaje señaló que “cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, por lo que exhortó, a quienes intenten cruzar, a regresar a su país de origen y no poner su vida en riesgo.

“Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes”, remarcó la publicación.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump y que además es parte de la estrategia del gobierno estadounidense de frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

Sin embargo, activistas en defensa de los migrantes han calificado esta barrera acuática como una “trampa mortal”, ya que puede causar graves heridas a quienes intenten traspasarlas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Machado confía en que "muy pronto" los pueblos de Irán y Venezuela serán "libres"

Infobae

Hansi Flick: "Mbappé es el mejor delantero en este momento"

El técnico alemán considera que el atacante francés marca la diferencia en la actualidad y advierte que, aunque no modificarán su esquema, tienen confianza en sus opciones para el decisivo encuentro frente a su máximo rival en Arabia Saudí

Hansi Flick: "Mbappé es el

Ucrania asegura haber atacado tres plataformas de perforación de Lukoil en el mar Caspio

Infobae

Rusia responde a críticas internacionales denunciando ataques ucranianos contra civiles

Infobae

Cuba dice a Trump que "nunca" fue compensada por "servicios de seguridad" en Venezuela

Infobae