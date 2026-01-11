Agencias

El Elche firma al argentino Osorio, que seguirá cedido en Defensa y Justicia

Guardar

Elche (Alicante), 11 ene (EFE).- El Elche ha anunciado este domingo el fichaje del delantero argentino Abiel Osorio, que llega libre al club y firma contrato hasta la temporada 2028-29, si bien continuará cedido en Defensa y Justicia, su actual equipo.

Osorio, de 23 años, se incorporará a la plantilla ilicitana al inicio de la temporada 2026-27, según informó el club en un comunicado oficial.

El nuevo jugador del Elche, natural de San Nicolás de los Arroyos, se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, con el que llegó a debutar en el primer equipo.

Posteriormente, en Defensa y Justicia, club de que es asesor deportivo el propietario del Elche, Christian Bragarnik, contó con continuidad, participando de manera regular en competiciones nacionales y acumulando experiencia competitiva.

Según destaca el Elche, Osorio es un delantero “versátil, con desmarque y llegada al área”, capaz de adaptarse a distintos sistemas ofensivos.

“Destaca por su movilidad, capacidad para aprovechar los espacios y olfato goleador, así como por su entrega y presión al rival”, añade la entidad, que enmarca su fichaje en la apuesta por futbolistas “con proyección y recorrido profesional”.

Temas Relacionados

EFEdeportistas. Copa Sudamericana: Defensa y Justicia - Universidad Católica

Últimas Noticias

Machado confía en que "muy pronto" los pueblos de Irán y Venezuela serán "libres"

Infobae

Hansi Flick: "Mbappé es el mejor delantero en este momento"

El técnico alemán considera que el atacante francés marca la diferencia en la actualidad y advierte que, aunque no modificarán su esquema, tienen confianza en sus opciones para el decisivo encuentro frente a su máximo rival en Arabia Saudí

Hansi Flick: "Mbappé es el

Ucrania asegura haber atacado tres plataformas de perforación de Lukoil en el mar Caspio

Infobae

Rusia responde a críticas internacionales denunciando ataques ucranianos contra civiles

Infobae

Cuba dice a Trump que "nunca" fue compensada por "servicios de seguridad" en Venezuela

Infobae