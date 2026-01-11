Cardoso, Llorente, Almada y Baena apuntan al medio campo en Riazor

Majadahonda (Madrid), 11 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, inició este domingo las pruebas del once para la visita al Deportivo de La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey, con Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Thiago Almada y Álex Baena en el medio campo, con diferentes combinaciones entre estos dos últimos, como interiores o extremos.

El ensayo estuvo condicionado porque la mayoría de los titulares frente al Real Madrid en la Supercopa de España tuvieron trabajo a menor ritmo y no participaron en la prueba, como fue el caso de David Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke Resurrección (el capitán ni siquiera saltó al césped), Julián Alvarez o Alexander Sorloth, además de Pablo Barrios, que inició su reincorporación progresiva al grupo tras una dolencia muscular.

Pero el entrenamiento, a la espera de la sesión de este lunes ya con todos al mismo ritmo (salvo Clement Lenglet y Nico González, que siguen de baja por lesión), ofreció algunos trazos de la probable alineación titular para Riazor, como la posible posición de Marcos Llorente como interior derecho, con Johnny Cardoso como medio centro y con Thiago Almada y Álex Baena, por el perfil izquierdo, uno más centrado y otro más al extremo.

Es una posibilidad que manejó este domingo el entrenador argentino, que contará con Nahuel Molina en el lateral derecho y con Robin Le Normand y José María Giménez en el centro de la defensa. Previsiblemente, Matteo Ruggeri jugaría como lateral izquierdo en La Coruña.

David Hancko se entrenó dentro de la dinámica del grupo de los titulares en la Supercopa, pero probablemente será reserva contra el Deportivo, para rebajar su gran carga de minutos como titular indudable, a la espera de las pruebas que haga el técnico del once en el entrenamiento de este lunes por la mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Más arriba, Simeone también alineó a Giacomo Raspadori por el extremo derecho (entre él o Giuliano Simeone saldrá el futbolista titular en esa demarcación en La Coruña), con Álex Baena o Almada por el izquierdo y con Antoine Griezmann como titular en la delantera, a la espera de si Julián Alvarez o Alexander Sorloth tienen descanso de inicio en los octavos de final de la Copa del Rey o finalmente los dos o alguno de los dos parte desde el once titular.