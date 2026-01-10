Venezuela responde al papa León XIV que "no es ni ha sido un Estado de narcotráfico"

Caracas, 10 ene (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, dijo este sábado que su país "no es ni ha sido un Estado de narcotráfico", en respuesta al papa León XIV, quien el viernes expresó que, "sin duda", una de las causas de la "grave crisis que aflige" a la nación suramericana "desde hace muchos años" es el tráfico de drogas.

"Con respeto al santo padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad. Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico. Esa narrativa ha sido desmontada por los hechos y quedó aún más expuesta tras el ataque ilegítimo, ilegal y cruel del que fuimos víctimas, que dejó más de un centenar de fallecidos", dijo, en referencia a la operación de EE.UU. de hace una semana.

El ataque, prosiguió Gil, terminó con "el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en violación de su inmunidad personal y del derecho internacional, todo en el develado plan del control del petróleo".

"El pueblo venezolano, profundamente católico, reza cada día por la paz, pero también siembra, produce y defiende la estabilidad del país junto al Gobierno bolivariano, mientras otros persiguen intereses energéticos y recurren a la violencia", escribió el ministro de Exteriores en su canal de Telegram.

Además, invitó al papa a "conocer más de cerca esta realidad y a acompañar a sus fieles venezolanos desde la verdad, defendiendo la soberanía, el derecho internacional y la dignidad de los pueblos, en coherencia -agregó- con los valores cristianos de justicia, paz y fraternidad".

El viernes, León XIV pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

En su intervención, el pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recordó a los dos primeros santos venezolanos que él mismo canonizó el pasado mes de octubre, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, destacando que pueden servir de "inspiración" en estos tiempos.

Sobre las causas de la situación en Venezuela, León XIV aseveró que el tráfico de drogas es, "sin duda", uno de los motivos principales, calificándolo como una "lacra para la humanidad" que requiere un compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo y "evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas". EFE