Un hombre trepa al balcón de la embajada iraní durante una protesta en Londres

Londres, 10 ene (EFE).- Un hombre se encaramó hasta el balcón de la embajada de Irán en Londres y aparentemente arrancó la bandera durante una protesta contra el régimen de Teherán, informó este sábado la Policía londinense.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), también conocida como Scotland Yard, indicó en X que hay agentes en el lugar y se desplazarán otros más "para prevenir cualquier disturbio".

Un vídeo difundido en las redes sociales muestra a un varón en el balcón de la misión diplomática, ubicada cerca del Hyde Park londinense, donde aparentemente arranca la bandera oficial de la Revolución Islámica y esgrime otra con el símbolo del león y el sol, que se utilizaba hasta el derrocamiento de la dinastía real de los Pahlaví en 1979.

La protesta de hoy se produjo tras otra mayor la víspera, cuando en torno a dos centenares de personas se manifestaron ante el edificio para proclamar su solidaridad con las revueltas que sacuden Irán desde el 28 de diciembre contra los líderes islamistas.

La protesta del viernes, integrada principalmente por iraníes exiliados, tuvo también un tono promonárquico, con fotografías del último Sah destronado, Reza Pahlaví , y de su hijo Mohamed Reza Pahlaví, que vive en el exilio y a quien algunos manifestantes consideran ahora como el hombre que puede encabezar una eventual transición en el país.

Esa protesta fue convocada por el propio Mohamed Reza Pahlaví en un vídeo emitido el jueves, donde hacía un llamamiento a la acción los días 8 y 9 de enero. EFE