Montero defiende la "referencia internacional y estabilidad" de España frente a los conflictos actuales en el extranjero

María Jesús Montero destacó el papel del Gobierno español en la reciente cumbre sobre Ucrania, enfatizando el respaldo a la recuperación de ese país y el compromiso con la legalidad internacional en contextos de conflicto armado. Durante un encuentro celebrado este sábado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A abordó el posicionamiento del Ejecutivo español respecto a cuestiones internacionales relevantes, además de presentar la ruta política para el periodo hasta 2026. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, Montero situó la defensa de los valores y principios democráticos como eje de la acción gubernamental frente a las crisis globales.

Según detalló Europa Press, la líder del PSOE andaluz recalcó que el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, es considerado una “referencia internacional y un foco de estabilidad”. Subrayó que la política exterior española se rige por el respeto a la legalidad y al orden internacional, valores que, según Montero, ciudadanos de todo el mundo exigen ante situaciones de conflicto. Añadió que el Ejecutivo “marca la pauta con sus principios y con sus valores”, incluso en escenarios complejos que exigen respuestas inmediatas.

Montero recalcó que, a pesar de las dificultades y de intentos por parte de algunos sectores políticos de interpretar el contexto actual como el final de una etapa, el Ejecutivo continúa con su hoja de ruta. Destacó que el PSOE andaluz mantiene un proyecto centrado en la modernización de Andalucía y la consolidación de los servicios públicos como referencia nacional. Remarcó, también, que la dirección política del Gobierno central, junto a la del presidente Sánchez, mantiene un enfoque ofensivo y proactivo en materia de desarrollo, innovación y progreso social y económico en la región.

La vicepresidenta primera contrastó el papel del actual Ejecutivo con el de gobiernos del Partido Popular, a los que acusó de carecer de estabilidad y de influencia internacional. Europa Press consignó que Montero argumentó que el Gobierno de Sánchez persiste en la búsqueda de soluciones para conflictos armados, como los de Ucrania y Venezuela, abogando por la resolución pacífica de disputas y subrayando el impacto desproporcionado que tienen estos enfrentamientos sobre las mujeres y otros grupos vulnerables.

En relación al conflicto de Ucrania, Montero resaltó la presencia de Sánchez en la cumbre internacional y la expresión pública de apoyo a la recuperación del país frente a la invasión rusa. En el caso de Venezuela, defendió la implicación de España en las acciones para el restablecimiento de la democracia, la condena de conductas inaceptables y la necesidad de que prevalezcan las reglas y la integridad territorial de los Estados.

La ministra de Hacienda manifestó que ninguna nación debería arrogarse la potestad de alterar acuerdos internacionales o socavar las bases de la convivencia y la prosperidad colectiva. Atribuyó al presidente Sánchez valentía y determinación al defender estos posicionamientos en foros globales, e instó a la Unión Europea a involucrarse de manera firme para contribuir a la solución de las disputas políticas y sociales abiertas.

En el ámbito económico, Montero valoró positivamente el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Según Europa Press, consideró que el tratado representa oportunidades para incrementar la inversión y favorecer la reindustrialización tanto de Andalucía como del conjunto de España. Además, señaló que el convenio abre nuevos mercados para los empresarios y agricultores españoles, facilitando la exportación de productos más allá del entorno europeo y creando posibilidades de diversificación y expansión comercial en América Latina.

Montero argumentó que este tipo de acuerdos no solo benefician a los sectores productivos nacionales sino que fortalecen la posición internacional de España como socio estratégico y promotor de conexiones económicas y comerciales multilaterales.

Por otro lado, la vicepresidenta primera resaltó el reciente acuerdo alcanzado con la Iglesia relativo a la reparación y compensación de víctimas de pederastia. Europa Press recogió que Montero calificó este convenio como un paso esencial para que quienes sufrieron estos delitos puedan recibir indemnización y acompañamiento institucional. Matizó que estas personas enfrentarán secuelas difíciles de superar, pero la implicación pública busca apoyarles, visibilizar sus casos y reconocer el valor de sus denuncias, anteriormente silenciadas.

Montero expresó que el compromiso del PSOE, más allá de criterios religiosos o personales de sus miembros, se orienta siempre hacia la protección de las víctimas y de quienes necesitan del respaldo de los poderes públicos para lograr igualdad y justicia. Afirmó que medidas de este tipo pretenden habilitar herramientas de acompañamiento social y restauración del daño producido, además de ofrecer reparación material y simbólica para quienes vieron vulnerados sus derechos.

A lo largo del encuentro, la secretaria general del PSOE-A remarcó que las prioridades gubernamentales incluyen avanzar en la modernización de Andalucía, reforzar el papel del país como referente internacional, mantener la estabilidad institucional y defender los intereses de los sectores más vulnerables. Subrayó el empeño del Gobierno en mostrar determinación tanto en el escenario exterior como en el ámbito nacional, apostando por acuerdos multilaterales y políticas públicas que fomenten la prosperidad, la paz y la equidad.

Europa Press reportó que la jornada reunió a representantes de la dirección regional y a integrantes de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, quienes analizaron la agenda política de la comunidad y la proyección del Ejecutivo central de cara a los próximos años. En este marco, Montero trasladó un mensaje de continuidad y compromiso gubernamental frente a los principales retos internacionales y sociales, defendiendo el trabajo ejecutado y la relevancia del posicionamiento español en escenarios globales conflictivos.