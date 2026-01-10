Los enfrentamientos en Alepo ocasionaron 23 muertos y 100 heridos, según medio sirio

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- Los enfrentamientos entre milicias kurdosirias y el Ejército sirio ocurridos semana en dos barrios de Alepo provocaron 23 muertos y más de 100 personas heridas, según declaró este sábado el responsable de prensa del departamento de Salud de Alepo, Munir al-Muhammad, a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Entre los muertos hay un niño y cuatro mujeres, y un estudiante de odontología que murió por "disparos de francotiradores", dijo Munir al-Muhammad a SANA, un día después de que el Ejército sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdosirias, acordaran un alto el fuego, después de que el martes se desataran nuevos enfrentamientos entre ambas partes en dos barrios de Alepo.

El Gobierno sirio exigió el jueves en un comunicado a las Fuerzas de Siria Democrática su retirada de los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh de la ciudad de Alepo, escenario de ataques de ambos bandos, para poner fin a la "situación militar" que acumulaba entonces una decena de muertos.

En esa nota se aclaró que "los kurdos son un componente fundamental e integral del pueblo sirio, y que el Estado los considera socios plenos de la nación, no una entidad separada ni un caso excepcional".

Las Fuerzas de Siria Democrática están dominadas por las milicias kurdosirias YPG, un grupo que Turquía considera vinculado al PKK, la guerrilla kurda activa en Turquía y que está en proceso de disolución y desarme.

Turquía ocupa militarmente una amplia franja de terreno en el norte de Siria con el argumento de protegerse de ataques de grupos kurdos, y exige a las FSD que se desarmen y se integre en el Ejército sirio.

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron el martes, después de que el jefe de las Fuerzas de Siria Democrática, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses. EFE