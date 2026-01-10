La madre de dos chicas heridas graves en el incendio de Suiza pide un "castigo ejemplar"

París, 10 ene (EFE).- La madre de dos chicas de 20 y 17 años, gravemente quemadas en el incendio en la localidad alpina suiza de Crans-Montana, pidió este sábado un "castigo ejemplar" contra los propietarios del bar donde ocurrió la tragedia.

"Exigimos un castigo ejemplar, exigimos justicia, exigimos que los culpables sean encarcelados. Rechazo la posibilidad de liberación, es impensable. No queremos que salgan, ni él ni ella, porque sabían muy bien lo que hacían", manifestó la mujer a la televisión francesa BMFTV, bajo el seudónimo de Marie, en un testimonio desgarrador.

Los copropietarios franceses del bar Le Constellation, donde se produjo el incendio de Nochevieja que causó la muerte de 40 jóvenes y más de cien heridos en Crans Montana, afirmaron en su primera declaración ante los investigadores que vivieron el siniestro como "la tragedia" de sus vidas y defendieron su gestión del local.

En su declaración, efectuada solo diez horas después del incendio y desvelada por BMFTV, Jacques Moretti y su esposa, Jessica Moretti, se mostraron profundamente afectados por lo ocurrido en el local Le Constelation, que explotaban conjuntamente junto a otro en la localidad alpina.

Jacques Moretti está desde este viernes detenido porque la Fiscalía consideró que existía riesgo de fuga de la pareja, pero la mujer quedó libre para ocuparse de los hijos menores. Ambos son investigados por posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia.

Demasiado tarde, según Marie, quien cree que Jacques Moretti debería haber sido encarcelado "en el mismo instante en que se incendió Le Constellation".

Esta suiza de 52 años, madre de tres hijas y sanitaria, también mencionó el preocupante estado de salud de las dos que presentan quemaduras "de tercer grado" y continúan en estado "grave".

La primera, de 20 años, continúa en cuidados intensivos. "Hoy le rapamos la cabeza por completo; no le queda pelo. Ya no puede expresarse. Está en una cama, atrapada, luchando, porque no hemos ganado la batalla; no sabemos cómo volverá", explicó.

Su segunda hija, de 17 años, también estaba en el bar y sufrió quemaduras de tercer grado en la espalda y la mano. La madre describió el "grave estado psicológico de su hija tras presenciar la muerte de sus amigos".

Añadió que su esposo, quien llegó 20 minutos después al lugar de la tragedia, lo vio todo. Está traumatizado, al igual que su tercera hija, quien "ya no puede dormir y tiene pesadillas".

La mujer dijo que intentó ayudar a los jóvenes sobrevivientes. "Hice lo que pude, con lo que tenía, para atender a los chicos heridos. Cuando ves a jóvenes que llegan con la piel desprendida y te miran con la mirada perdida, no es agradable ver eso", declaró. EFE