La familia de la presa liberada en Venezuela agradece a Zapatero ayuda para excarcelación

Madrid, 10 ene (EFE).- La familia de la hispanovenezolana Rocío San Miguel mostró este sábado su "profundo agradecimiento" al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por sus "gestiones" para su liberación tras dos años presa en Venezuela.

San Miguel, abogada y activista, es una de los cinco presos españoles liberados en Venezuela que llegaron esta semana a Madrid tras dos años recluida en la prisión de El Helicoide en Caracas.

En un escrito, su hermano José Manuel, portavoz de la familia, expresa su "profundo agradecimiento" al socialista Rodríguez Zapatero" por "las gestiones sostenidas durante más de un año", así como "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela" y al Gobierno de España, del que destaca su "intermediación directa".

Igualmente, lo extiende a "los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones. Reconocemos el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo como vías efectivas para la resolución de situaciones complejas y de alta sensibilidad humana".

Aclara, sin embargo, que "no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

"Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre" ni "las condiciones que vivió en reclusión", señala su hermano.

En cuanto a su estado de salud, informa de que "se encuentra en buen estado general, continuando actualmente con su proceso de rehabilitación en el hombro", tras dos operaciones en abril y octubre.

El hermano traslada que Rocío tiene "la esperanza firme" de que se libere a todas las personas presas por "razones políticas" en Venezuela. "Nuestra aspiración, como familia, es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares", añadió. EFE