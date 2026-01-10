FC Barcelona y Real Madrid se reencuentran con los estados de ánimo cambiados tras su primer Clásico

El FC Barcelona y el Real Madrid vivirán este domingo su segundo Clásico de la temporada 2025-2026, dos meses y medio después del que disputaron en LaLiga EA Sports con triunfo madridista y ahora con el premio mayor de llevarse el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

El pasado 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu, los dos equipos se vieron las caras en la primera vuelta de LaLiga EA Sports, aunque entonces ambos estaban en una situación anímica un tanto distinta. El madridista era líder con el único borrón, grande eso sí, del derbi ante el Atlético de Madrid (5-2), y el blaugrana no estaba con sus mejores sensaciones, habiéndose dejado ya cinco puntos a domicilio.

Y esa sería la distancia de puntos con la que saldría del feudo merengue tras caer 2-1 en un partido donde su mejoría en la segunda mitad no le bastó. Kylian Mbappé, la gran incógnita para esta final, y Jude Bellingham, a mejor nivel que entonces, marcaron por los locales, mientras que Fermín López igualó momentáneamente un choque que trajo también el encontronazo entre Vinícius Jr y Xabi Alonso tras el cambio del brasileño.

Ese día, el Real Madrid logró cambiar el guión de los últimos Clásicos. El Barça le había barrido en los cuatro de la pasada campaña, arrebatándole dos títulos en el camino a un partido, el de la Supercopa (5-2) y el de la Copa del Rey (3-2), y marcándole un total de 16 goles, pero a partir de ahí, las dinámicas fueron cambiando y el teórico favoritismo recae sobre los de Hansi Flick.

Así, Xabi Alonso llega más acuciado y necesitado de levantar el título para aplacar las críticas y las dudas sobre el juego actual de su equipo. Tras esa victoria en el Clásico, el Real Madrid goleó al Valencia CF (4-0), pero entonces entró en una mala racha coincidiendo con cinco salidas consecutivas, tres en Liga y dos en Champions, y sólo un triunfo, ante el Olympiacos griego (3-4).

Cayó en Anfield ante el Liverpool (1-0) y empató ante el Rayo Vallecano (0-0), el Elche CF (2-2) y el Girona FC (1-1) para dilapidar su ventaja sobre el FC Barcelona que, a medida que iba dejando atrás los problemas físicos, ha ido creciendo, aunque en su caso flojeó más en la máxima competición continental por el empate inesperado ante el Brujas belga (3-3) y la dura derrota ante el Chelsea FC inglés (3-0).

En LaLiga EA Sports, victorias ante el Elche CF (3-1), el RC Celta (2-4), el Athletic Club (4-0), en el ansiado retorno al Spotify Camp Nou, y el Deportivo Alavés (3-1) para ponerse al frente de la clasificación, con la vuelta sobre todo de un jugador clave como el extremo brasileño Raphinha y la mejoría de un Lamine Yamal que andaba en octubre renqueante con su pubalgia y no tuvo su mejor partido.

Desde ese momento, el actual campeón no ha aflojado y ha ganado sus últimos ocho partidos, mientras que el Real Madrid alargó su bajón con dos derrotas seguidas en el Bernabéu, ante el RC Celta (0-2) y el Manchester City inglés (1-2), un socavón del que trata de salir sin sus mejores sensaciones, pero al menos apoyado en cinco triunfos consecutivos. El domingo, en Yeda, ambos confirmarán si las sensaciones valen demasiado en este tipo de partidos.