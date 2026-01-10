Agencias

El hombre detenido en Suecia bajo sospecha de espionaje habría colaborado con Rusia

Guardar

Berlín, 10 ene (EFE).- La Fiscalía sueca indicó este sábado que el hombre que fue detenido el pasado lunes por presunto espionaje y que trabajaba para las Fuerzas Armadas habría colaborado con la inteligencia rusa.

El fiscal Mats Ljungqvist señaló en un comunicado que "la investigación preliminar se encuentra en una fase temprana, pero en este momento indica que el sospechoso habría estado bajo el control de la inteligencia rusa".

Si este es efectivamente el caso, lo determinará el proceso en curso, añadió.

El hombre, de 33 años, se encuentra en prisión preventiva bajo sospecha de espionaje desde el pasado miércoles.

De acuerdo con la agencia sueca TT, es acusado de haber incurrido en delitos entre 2025 y 2026, si bien él niega los cargos.

El sospechoso trabajó como consultor informático en las Fuerzas Armadas entre 2018 y 2022, a través de una empresa de consultoría, según confirmó la defensa.

La radiotelevisión pública sueca 'SVT' dijo esta semana que el hombre tiene raíces en Oriente Medio y estaba registrado como responsable de una empresa dedicada a operaciones cibernéticas pero que no había declarado ingresos.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

Ursula von der Leyen insta a liberar a todos los detenidos durante las recientes manifestaciones en Irán, exige restablecer el acceso a internet y advierte que quienes ordenan la represión quedarán marcados en la historia, según afirmó en X

Von der Leyen expresa el

Gobierno colombiano invertirá más de 1.600 millones de dólares en un escudo antidrones

Infobae

Principal instituto científico de Venezuela, uno de los blancos de los ataques de EE.UU.

Infobae

La madre de dos chicas heridas graves en el incendio de Suiza pide un "castigo ejemplar"

Infobae

Carvajal: “Estamos a muerte con Xabi”

Carvajal: “Estamos a muerte con