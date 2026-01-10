Agencias

Defensas antiaéreas derriban 33 drones ucranianos en seis regiones rusas

Moscú, 10 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado 33 drones ucranianos sobre seis regiones de la parte europea del país y en aguas del mar Caspio.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los aparatos de ala fija fueron abatidos en Rostov, la más castigada con diez drones; Volgogrado; Krasnodar y Bélgorod.

También fueron derribados drones en dos regiones bañadas por el Caspio -Ástraján y la república de Kalmikia-, desde cuyas aguas Moscú bombardea territorio ucraniano con misiles de crucero.

La pasada noche las baterías rusas abatieron 59 drones ucranianos, uno de los cuales provocó un incendio en una refinería de la región de Volgogrado.

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.EFE

