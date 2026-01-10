Colapsa el principal aeropuerto de Moscú debido a la mayor nevada del invierno

Moscú, 10 ene (EFE).- El principal aeropuerto de Moscú, Sheremétevo, suspendió este sábado la recepción de vuelos debido a la mayor nevada del invierno, que ha sepultado la capital rusa bajo una gruesa capa de nieve.

Sheremétevo informó durante la madrugada en un comunicado a pasajeros y visitantes sobre su "cierre provisional", aunque sí autoriza el despegue de algunos aviones con diferentes destinos.

Los aviones con destino a ese aeropuerto moscovita han tenido que aterrizar en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia, donde las condiciones climatológicas también son desapacibles.

Por ese motivo, las principales aerolíneas rusas -Aeroflot, Rossía y Poveda- han modificado o cancelado decenas de vuelos, con las correspondientes incomodidades para los pasajeros.

A su vez, la prensa informó de que varios miles de pasajeros se encuentran varados desde la tarde del viernes en Sheremétevo, ya que no pueden recoger sus maletas tras el aterrizaje.

Los pasajeros, incluido menores de edad, han tenido que dormir en el suelo, situación que se ha repetido en otras ciudades como en Yekaterimburgo, capital de los Urales.

En algunos casos el colapso obligó a los pasajeros a permanecer varias horas dentro de los aviones tras el aterrizaje.

En algunas carreteras que conducen a Moscú se tuvo que suspender el tránsito, lo que obligó a la policía a evacuar a conductores en autobuses a hoteles de la zona hasta que escampe la tormenta de viento y nieve.

Este viernes una fuerte ventisca sepultó Moscú y otras regiones de la parte europea del país bajo un manto blanco, que en la capital superó los 30 centímetros y en otros casos alcanzó los 60 centímetros de nieve.

La nieve cubre tanto las aceras como las carreteras, lo que sumado a la falta de visibilidad ha convertido el desplazamiento en automóvil en una odisea.

El centro Fobos informó de que la nevada del viernes cubrió más del 40 % de la norma mensual de precipitaciones en Moscú, el máximo en los últimos 50 años.

Unos 130.000 operarios de limpieza de calles y más de 15.000 máquinas quitanieves trabajan a destajo para combatir las secuelas de la nevada, que comenzó el jueves a cubrir esta urbe de 13 millones de habitantes.

Rusia se encuentra en medio de las fiestas navideñas -la Navidad Ortodoxa se celebró el 7 de enero-, por lo que los rusos no vuelven al trabajo hasta el 12 de enero. EFE