Capturan en Colombia a un exconcejal correísta buscado en Ecuador por intento de asesinato

Guayaquil (Ecuador), 11 ene (EFE).- El exconcejal correísta Miguel Morocho buscado por la Justicia de Ecuador por un presunto intento de asesinato fue capturado este sábado en Colombia, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg.

"Este sujeto tenía orden de captura desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato contra una persona en marzo del año anterior y estaba prófugo desde el 09 de septiembre de 2025", explicó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro añadió que Morocho huyó hacia Colombia y que "quiso cruzar la frontera de ese país por el puesto de control migratorio terrestre La Unidad - Puente Internacional Atanasio Girardot en Villa del Rosario, hacia Venezuela y quedar en la impunidad".

Su detención, indicó, se produjo tras el intercambio de información entre la Policía y la Subsecretaría de Migración de Ecuador y sus pares colombianos, y con el apoyo de Estados Unidos.

Morocho fue electo concejal del municipio de Santo Domingo (2023-2027), capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por el partido Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

El ahora detenido estaba procesado por un presunto intento de asesinato a un dirigente de una compañía de transporte, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 5 de marzo, y se había emitido una alerta roja de Interpol para localizarlo. EFE