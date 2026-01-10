1-0. El Girona da un nuevo paso de gigante a costa del Osasuna

Girona, 10 ene (EFE).- El Girona dio este sábado un nuevo paso de gigante en la lucha por la permanencia al ganar a un rival directo como el Osasuna en Montilivi (1-0) para confirmar su punto de inflexión y dormir en la duodécima posición, empatado con el décimo de la tabla, a solo tres puntos del octavo lugar.

El equipo de Míchel dio continuidad a su dinámica ascendente, ilusionante, con la tercera victoria en los últimos cuatro partidos y acaba la primera vuelta con 21 puntos, uno más de los que había fijado el técnico madrileño como objetivo de mínimos para lograr un "aprobado raspado".

El conjunto de Alessio Lisci tuvo más y mejores ocasiones que su rival, sobre todo en la primera mitad; pero se complicó la situación en la tabla clasificatoria con la enésima derrota a domicilio.

Es el peor equipo de toda la competición como visitante con un triste balance de apenas dos puntos de 30 posibles y dormirá 14º con 19 puntos a la espera de los otros partidos de la jornada.

El Osasuna saltó al césped con el mismo once que venía de empatar con el Athletic Club y con más intensidad que su rival, por la imperiosa necesidad de poner fin a su sequía lejos de El Sadar.

Pronto inauguró el contador de ocasiones claras con dos acciones consecutivas nacidas de las botas de Javi Galán, de nuevo titular en el lateral izquierdo.

Primero Daley Blind firmó una estirada providencial para desviar un gol cantado de Jon Moncayola tras un pase de la muerte de Galán y después Ante Budimir cabeceó por encima del travesaño.

El equipo visitante acarició el 65% de posesión en el primer cuarto de hora de juego, pero luego el Girona despertó y se adueñó del control del encuentro.

Los locales, con la novedad de Hugo Rincón por el lesionado Axel Witsel, se acercaron al gol con un disparo de Àlex Moreno y un tiro de falta peligroso de Viktor Tsygankov, en estado de gracia en las últimas semanas.

Antes del descanso el Osasuna volvió a tener otra ocasión muy clara. Víctor Muñoz recogió un balón franco en el punto de penalti tras un intento fallido de chilena de Rubén García, pero disparó arriba con todo a favor.

Budimir remató alto dos veces más. Los visitantes hicieron muchos más méritos, pero siguen negados a domicilio y el premio del gol fue para el Girona.

En el minuto 44 Vanat batió a Sergio Herrera con un taconazo perfecto tras una preciosa jugada individual de Àlex Moreno, para desatar la euforia entre una afición que ya respira más tranquila.

La segunda mitad empezó la quinta amarilla para Moncayola, baja para recibir al Oviedo, y con un paso adelante del Osasuna, obligado por el resultado.

Pudo empatar a los diez minutos con un potente disparo de Rubén García desde la frontal que hizo temblar el larguero de la portería de Paulo Gazzaniga.

La réplica rojiblanca fue una internada en el área de Bryan Gil que acabó en córner tras una mano salvadora de Sergio Herrera. Justo después Montilivi celebró el 2-0, pero Vanat estaba en posición de fuera de juego por centímetros al recibir el pase de Blind.

El Osasuna volvió a acariciar el premio con una falta de Rubén García y un cabezazo de Raúl García que se fueron por muy poco, pero le faltó puntería y lamentó un nuevo tropiezo como visitante.

El Girona, después de un inicio de temporada más que alarmante, enlazó una nueva alegría para afrontar la segunda vuelta con esperanza e ilusión.

- Ficha técnica:

1 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Lass, min. 80), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau, Iván Martín; Tsygankov, Lemar (Joel Roca, min. 79), Bryan Gil (Alejandro Francés, min. 79); y Vanat (Stuani, min. 88).

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán (Abel Bretones, min. 75); Moncayola (Moi Gómez, min. 68), Torró; Víctor Muñoz (Kike Barja, min. 85), Aimar, Rubén García (Raúl, min. 75); y Budimir.

Gol: 1-0, min. 44: Vanat.

Árbitro: Alejandro José Hernández (comité canario). Amonestó a los locales Vanat (min. 85) y Joel Roca (min. 90+3) y a los visitantes Moncayola (min. 46), Javi Galán (min. 70), Aimar (min. 90+6), Aitor Fernández (min. 90+7) y Sergio Herrera (min. 90+7). Expulsó al local Lass (min. 90+5).

Incidencias: Partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.059 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.