VÍDEO: Albares mantiene un primer contacto con Marco Rubio tras la operación de EEUU en Venezuela

El Gobierno de España sostiene la posición de que la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela representa una violación del Derecho Internacional. Con esta perspectiva como telón de fondo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó sobre su primera conversación oficial con la administración de Donald Trump luego de la operación del 3 de enero que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Europa Press detalló que Albares utilizó la red social 'X' para comunicar el contacto, especificando que dialogó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según reportó Europa Press, el canciller español señaló en su mensaje que durante la comunicación con Rubio se abordó principalmente la situación en Venezuela, así como los conflictos actuales en Ucrania y Gaza. La información difundida por el propio ministerio no especificó el enfoque particular de cada uno de estos temas ni profundizó en el contenido de los intercambios, más allá de subrayar que España mantiene su compromiso con el pueblo venezolano en la etapa posterior a la intervención militar norteamericana.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje emitido por Albares no incluyó juicios de valor sobre los asuntos tratados y se limitó a recalcar que el Gobierno español sigue la línea sostenida en días anteriores respecto a su postura hacia los acontecimientos en Venezuela. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había manifestado que considera la intervención de Estados Unidos como una acción incompatible con el respeto al ordenamiento jurídico internacional, una opinión que compartió con otras cancillerías europeas.

El contacto de este viernes representó la primera conversación directa entre el titular español de Exteriores y la administración estadounidense desde el operativo militar realizado por Washington en Caracas. Según puntualizó Europa Press, esa operación, desarrollada el pasado 3 de enero, concluyó con la detención de Nicolás Maduro, quien permanecía al frente del gobierno venezolano en medio de una intensa crisis política y social.

Europa Press recogió que la comunicación entre Albares y Rubio también incluyó referencias a la guerra en Ucrania y a la situación humanitaria y política en Gaza. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores no aportó información adicional sobre la naturaleza concreta de los temas tratados ni sobre posibles acuerdos o desacuerdos derivados de la conversación, restringiéndose únicamente a la información difundida por el propio titular de la cartera española.

El ministro Albares reiteró la posición española en cuanto a la continuidad del apoyo al pueblo venezolano en el marco de la nueva coyuntura surgida tras la captura de Maduro. Según el mensaje citado por Europa Press, la conversación no se extendió en detalles técnicos ni especificó si el Ejecutivo español propuso una hoja de ruta diplomática alternativa para la resolución de la crisis venezolana.

Hasta el momento, la comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores español únicamente ha confirmado el diálogo y las áreas temáticas abordadas, remitiéndose a la cautela sobre aspectos sensibles relacionados con las operaciones internacionales y la situación de los conflictos abiertos en otras regiones, como Ucrania y Gaza. Europa Press destacó que las autoridades españolas han insistido en el respeto pleno a la legalidad internacional y en su disposición a colaborar en fórmulas diplomáticas que prioricen la estabilidad y la protección de la población civil en escenarios de conflicto.

No se han difundido imágenes ni audios del intercambio entre Albares y Rubio. La ausencia de comunicados ampliados por parte del Ministerio ha llevado a que la información oficial sobre esta conversación permanezca limitada al mensaje básico difundido por el propio ministro en redes sociales, lo cual brinda escasos elementos para evaluar el alcance diplomático inmediato de este contacto bilateral.