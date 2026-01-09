Tebas, sobre un partido de LaLiga en el extranjero: "Un clásico es inviable"

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que disputar un partido de la máxima categoría del fútbol de España fuera de sus fronteras sigue siendo una tarea en la que siguen “trabajando”, aunque consideró “inviable” que sea un clásico, como el que se disputará este domingo en la final de la Supercopa española en Arabia Saudí.

“Un clásico, no, es imposible para una competición de Liga. Seguimos trabajando, estamos más cerca y lo haremos. No me da envidia lo que estamos viendo aquí, me da alegría que haya competiciones aquí. En los estadios vemos a muchos aficionados al fútbol español, que sufren con sus equipos, que se alegran de la victoria de sus equipos y una vez al año es importante que un partido de Liga les muestre respeto a ellos”, dijo este viernes en la ‘Fan Zone’ de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí).

“Si tiras de hemeroteca no fui crítico con que la Supercopa saliera de España. Me parecía una idea correcta. En aquellos momentos pensaba que no era el país más adecuado, pero ahora, después de años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un país muy adecuado para hacerlo”, explicó su postura inicial respecto a que la Supercopa se disputase lejos de España.

Y para esta edición, de 2026, será un FC Barcelona-Real Madrid el partido por el título, como en las anteriores tres ediciones.

“LaLiga está contenta, siempre que lleguen los que han ganado el partido antes. Un Barcelona-Real Madrid es uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo y es fútbol español, clubes españoles que hacen grande a nuestra Liga y a la Supercopa”, señaló.

Además, Tebas comentó la polémica entre el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, y el futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius en el derbi del jueves, que catalogó como “una anécdota”.

“Pregúntale a Simeone. Los jugadores y los entrenadores van a muchas pulsaciones en los partidos y más al nivel de tensión que ayer. Hay que entender que son situaciones y nada más. Como dice Simeone, son cosas que pasan en el campo y que no debe ser más que una anécdota”, valoró.

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo (20.00 horas CET, -1 GMT) por el título de la Supercopa de España, actualmente en poder del conjunto azulgrana. EFE