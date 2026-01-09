Agencias

Sheinbaum buscará a hablar con Trump tras amenazas de ataques terrestres a carteles

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que va a "empezar a atacar por tierra" a los carteles mexicanos, a los que acusó de estar "matando a 250.000 o 300.000 personas” en su país cada año.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores), Juan Ramón de la Fuente, que pueda si es necesario verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

