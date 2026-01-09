Rusia ataca por primera vez la ciudad ucraniana de Leópolis con misil hipersónico Oréshnik

Berlín, 9 ene (EFE).- Rusia atacó anoche la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, con un misil hipersónico Oréshnik, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, denunció el alcalde de la urbe, Andrí Sadovi.

"Es la primera vez que se utiliza este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera", escribió el alcalde en un mensaje en Telegram.

Agregó que "mientras tanto, el Ministerio de Defensa del enemigo afirma que este 'Oréshnik' es supuestamente una 'venganza' por un ataque ficticio contra la casa de campo del dictador ruso", el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

"Nada nuevo por parte del país de los asesinos y los mentirosos", añadió.

Precisó que según la información de la Fuerza Aérea, el ataque contra Leópolis se llevó a cabo con un misil que se movía en una trayectoria balística a una velocidad de unos 13.000 kilómetros por hora, lo que supone una velocidad extremadamente alta. EFE