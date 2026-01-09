Presidente suizo: "Ni retrasos ni indulgencia" en las investigaciones de incendio en bar

Martigny (Suiza), 9 ene.- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo este viernes que no debe haber "ni retrasos ni indulgencia" en las investigaciones judiciales que buscan establecer las responsabilidades del trágico incendio en un bar de una estación de esquí, que causó 40 muertos y 116 heridos durante la celebración de la Nochevieja.

En su mensaje durante una ceremonia de homenaje nacional a las víctimas, a la que han asistido cerca de cuarenta delegaciones extranjeras, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, Parmelin dijo que la Justicia debe determinar qué normas se incumplieron y qué fallos hubo, y sancionarlos.

"Es una responsabilidad moral y un deber de Estado", declaró frente a familiares de las víctimas en esta jornada, que marca un día de luto nacional en Suiza, donde ésta ha sido la peor tragedia ocurrida en muchas décadas.

"Este 9 de enero es un día de memoria que debemos a los fallecidos y a los heridos, un día de amor por sus padres, hermanos, hermanas, allegados y amigos, para toda la población que se ha visto afectada por este drama nacional", dijo.

Pero al mismo tiempo Parmelin señaló que este 9 de enero debe considerarse como un día en el que las autoridades y los legisladores "deben sacar todas las enseñanzas que garanticen, hasta el límite de la razón, un nivel de seguridad óptimo en todos los establecimientos accesibles al público".

Admitió lo que muchos han pensado en distintas partes del mundo sobre "lo impensable que es que en un país centrado en el rigor y la fiabilidad", como es Suiza, pueda haber ocurrido una tragedia de estas dimensiones.

Parmelin dijo que con esa tradición Suiza debe aún más "prever el riesgo, esa sombra omnipresente que siempre está acechando a la espera de un fallo".

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, que a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local, que tenía capacidad para 200 personas.

Los expertos han estimado que esa parte del local tardo poco más de un minuto en arder, lo que impidió que los asistentes escaparan a tiempo y explica el elevado número de víctimas. EFE

(Foto)