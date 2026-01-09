Agencias

Obispos dominicanos piden que se garantice la "soberanía" en Venezuela

Santo Domingo, 9 ene (EFE).- Los obispos dominicanos abogaron este viernes por que en Venezuela se garantice la soberanía del país, se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho, "con especial atención a los más pobres".

"Nos acogemos a la exhortación del papa León XIV, quien nos recuerda que el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración", expresaron los jerarcas católicos en un comunicado en el que igualmente ruegan "por una Venezuela libre y soberana

Los obispos se solidarizaron además con las personas de menores ingresos que "sufren, de manera particular, las consecuencia de esta compleja situación".

"Extendemos nuestra cercanía y solidaridad a todos los venezolanos, especialmente los que residen en nuestro país. Al tiempo que, exhortamos a la comunidad internacional, a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que en Venezuela se restablezcan la paz y la justicia, evitando todo derramamiento de sangre", señalaron los purpurados agrupados en la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Tropas estadounidenses capturaron la madrugada del sábado pasado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación en Caracas, que incluyó el bombardeo de puntos en la capital, así como en otros departamentos del país.

Estados Unidos los acusa de supuestamente enviar drogas narcóticas a ese país.

El Gobierno estadounidense asegura que ejecutará tres fases más en Venezuela, mientras que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado lealtad a Maduro. La Administración de Donald Trump insiste por su parte en que "gobernará" el país sudamericano el tiempo que estime conveniente. EFE

