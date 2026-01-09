No son sacerdotes expulsando a agentes del ICE en iglesias de EE.UU., es IA

Bogotá, 9 ene (EFE).- Varios videos que circulan en redes sociales no muestran a sacerdotes ni obispos expulsando a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de iglesias en Estados Unidos. Aunque numerosos usuarios los difunden como reales, se trata de contenidos generados con inteligencia artificial (IA) que forman parte de una narrativa desinformadora.

Circulan en redes sociales como Facebook, X, TikTok e Instagram distintos videos en los que supuestos líderes religiosos increpan a agentes del ICE y les impiden el acceso a iglesias, en un contexto de tensión social tras el aumento de las actuaciones de la policía migratoria por orden de Donald Trump, y el asesinato a manos de uno de sus agentes de una mujer de 37 años en Mineápolis el pasado miércoles.

Estas secuencias han acumulado millones de visualizaciones. En una de ellas, se asegura que el papa León XIV ordenó a sus obispos "oponerse a los actos tiránicos del pedófilo", en referencia al presidente estadounidense.

"Un cardenal pone en su lugar al ICE" u "obispo expulsa a agentes de inmigración en pleno culto", son algunos de los mensajes que acompañan a las publicaciones que han sido muy virales también en portugués e inglés.

HECHOS: En todos los videos difundidos se repite el mismo relato pero con diferentes personajes: un sacerdote o cardenal increpando y expulsando a agentes de inmigración que supuestamente habían entrado a realizar una redada contra inmigrantes en los templos.

EFE Verifica ha detectado anomalías en tres de estos videos, compatibles con contenidos generados por inteligencia artificial.

En el primero, se observa que el libro del cardenal se queda "pegado" en su brazo de manera antinatural.

En el segundo, se pueden apreciar movimientos extraños de los supuestos agentes del ICE, en los que uno de ellos se choca contra un banco de la iglesia y se queda congelado.

Por último, en el tercer video se observa cómo las personas del fondo están completamente inmóviles y hay algún rostro sin completar. Asimismo, las voces parecen sintéticas y las texturas irreales, esto último como patrón común en todos los videos.

Tras realizar una búsqueda inversa de varios de estos videos, EFE Verifica identificó la cuenta de Instagram @mikewaynedotcom, dedicada a difundir de forma masiva contenidos generados con inteligencia artificial, centrados en supuestos altercados entre ciudadanos y agentes del ICE dentro de la misma narrativa desinformadora.

Además, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han informado sobre estas supuestas redadas en iglesias en sus páginas oficiales ni redes sociales.

Tampoco constan denuncias ni comunicados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, aunque el arzobispo de Mineápolis ha expresado preocupaciones generales sobre las políticas migratorias y ha llamado a la calma tras el tiroteo relacionado con ICE, según medios locales.

Estados Unidos vive un clima de tensión social respecto al control de migrantes, acrecentado por la incertidumbre provocada tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la reciente muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente del ICE en Mineápolis.

Pese a que en los últimos días se registraron concentraciones en contra de las policía migratoria en esa ciudad, no existen informaciones en medios fiables, incluida la Agencia EFE, que confirmen la existencia de redadas en iglesias o parroquias.

Al menos ocho personas fueron detenidas durante la segunda jornada de protestas por la muerte de Good, informó la Agencia EFE.

Por lo tanto, los videos que muestran a sacerdotes expulsando a agentes del ICE de iglesias en Estados Unidos son falsos, están generados con inteligencia artificial y forman parte de una narrativa desinformadora difundida en redes sociales. EFE