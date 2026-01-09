Agencias

Muere en Madrid Philippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El francés Philippe Junot, que fue el primer marido de la princesa Carolina de Mónaco, ha muerto en Madrid a los 85 años.

"Ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras", informó su hija mayor, Victoria, con un comunicado publicado en redes oficiales.

Junot, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fue conocido por su relación con la princesa Carolina de Mónaco y por su imagen de 'playboy' en la década de los años setenta.

La pareja se casó en 1978 y se divorció en 1980, y él se casó en 1987 con la sueca Nina Wendelboe, con la que tuvo tres hijos y de la que separó finalmente.

El 1 de julio de 1992 el Tribunal de Apelación de la Rota Romana le concedió la nulidad del matrimonio con la princesa Carolina por insuficiencia del consentimiento.

Desempeñó durante algunos años diversos cargos de funcionariado en la administración departamental francesa, entre ellos en el gabinete del Prefecto de Policía de París. Posteriormente, dirigió un gabinete de seguros, entre otros negocios.

Fue consejero financiero de una empresa de inversión en los Estados Unidos y Canadá, dedicada a la captación de inversores europeos.

En 1988, Junot fue uno de los promotores del Partido Europeo, cuyo objetivo era crear un estado federal continental.

Establecido en España, a principios de los años noventa abrió una discoteca en Marbella, famosa localidad turística costera española frecuentada por la alta sociedad nacional e internacional. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ESA prevé que 2026 sea "uno de los años con más misiones" de su historia: Epsilon, Smile o BepiColombo en Mercurio

El próximo año marcará un momento crucial para la agencia europea, según Josef Aschbacher, con el inicio de importantes lanzamientos, avances científicos pioneros y hitos históricos en colaboración con diferentes países y organizaciones internacionales

ESA prevé que 2026 sea

Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón

Las autoridades regionales informaron sobre una ofensiva con artillería en una zona concurrida de Jersón, la cual dejó un saldo trágico de víctimas y heridos, mientras fiscales abren una causa para determinar posibles crímenes de guerra rusos

Mueren tres personas en un

Ucrania exige respuesta a amenaza global tras ataque ruso con misil hipersónico Oréshnik

Infobae

Una dermatóloga recomienda aplicar activos como retinoides y vitamina C en la piel antes que tomarlos como suplementos

Inés Escandell, especialista en dermatología, destaca la importancia de priorizar el uso de retinoides, colágeno, ceramidas y antioxidantes directamente sobre el rostro para potenciar la salud y disminuir riesgos asociados al consumo en cápsulas o polvos

Una dermatóloga recomienda aplicar activos

La mayor tormenta del año sepulta Moscú bajo un manto de más de 30 centímetros de nieve

Infobae