Míchel sobre Echeverry: "Es un jugador que necesitamos mucho"

Girona (España), 9 ene (EFE).- El técnico del Girona Míchel Sánchez ha asegurado que su equipo "necesita mucho" al argentino Claudio Echeverry, cuya cesión hasta final de temporada negocia con el Manchester City.

"Es un jugador diferencial en zona tres. Es un jugador que necesitamos mucho porque aclara las situaciones del ultimo tercio del campo con pases, con finalización individual y con su mentalidad 'top' para mirar a portería contrario", ha dicho Míchel sobre el 'Diablito', un jugador que ya hace días que se entrena con el equipo pero que aún no puede ser inscrito al contar el club con tres jugadores extracomunitarios.

Para solventar esta situación, el club catalán negocia la salida del colombiano Jhon Solís, que no se ha entrenado con el equipo y no estará en la convocatoria del partido de este sábado contra Osasuna, "a la espera de definir su futuro".

Míchel ha explicado que la salida de Solís "implica" alguna llegada en el centro del campo para tener "más soluciones" y "mejorar" porque el equipo va "corto" en esa posición.

Respecto al partido de Liga, el entrenador ha reconocido este viernes que su equipo necesita ganar a Osasuna para acabar la primera vuelta con 21 puntos y fuera del descenso y tener "un aprobado, raspado, pero aprobado".

"Lo que no sea una victoria sería estar con uno o dos puntos menos del objetivo que teníamos como equipo", ha admitido el técnico del Girona en la víspera del partido de este sábado en Montilivi.

El entrenador rojiblanco ha avanzado que será un partido "dificilísimo" porque el Osasuna tiene "jugadores diferenciales" y ha destacado a Aimar Oroz, un futbolista "especial".

"Tienen muy buenas bandas, con velocidad y buenos centros. En defensa son un equipo muy compacto y muy bueno en el área", ha añadido.

También ha explicado que confía que la situación se resuelva "pronto" y que la idea del club y del portero croata Dominik Livakovic sigue siendo que salga, a pesar de que se ha reincorporado a los entrenamientos sin haber cerrado su marcha después de unos días de permiso del club.

"Estará en la convocatoria, pero no está para jugar con nosotros", ha reconocido. EFE

