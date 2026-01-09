Merz abordará en la India temas de seguridad, defensa, economía y la guerra en Ucrania

Berlín, 9 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará el domingo a la India, en una visita de dos días en la que se reunirá con el primer ministro indio, Narenda Modi, para profundizar en las relaciones estratégicas, en particular en política de seguridad y defensa, así como en materia económica, además de abordar también la guerra en Ucrania

En una rueda de prensa ordinaria, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, subrayó que para Alemania, la India es "un socio estratégico importante" y destacó que se trata no sólo del primer viaje bilateral que emprende el canciller en este nuevo año, sino también el primero que realiza al sudeste asiático desde que asumió la jefatura de gobierno en mayo del año pasado.

El portavoz recordó que la política exterior y de seguridad es una de las prioridades estratégicas del canciller para este año y que, en consecuencia, desempeñará un papel central en todas las conversaciones con socios estratégicos como la India.

Señaló que el Gobierno alemán y también el canciller está apoyando muy intensamente, especialmente en los últimos días y semanas, los esfuerzos para poner fin a la guerra de agresión rusa en Ucrania y, en este sentido, indicó que trabaja "para que todos aquellos que tienen influencia en la región, que también pueden influir en Rusia y en el desarrollo futuro, utilicen su poder para lograr realmente una paz duradera y justa".

Al mismo tiempo, agregó, el Gobierno alemán, al igual que la Unión Europea, está presionando a la India para que impida que las empresas indias eludan las sanciones impuestas a Rusia y para que reduzca las importaciones de energía rusa a su país.

Indicó que el Gobierno alemán mantiene conversaciones a distintos niveles con sus socios indios al respecto y que también será la postura en este viaje.

Por otra parte, uno de los objetivos principales del viaje es profundizar las relaciones económicas con la India, destacó, al aludir también a la importante delegación económica que acompañará al canciller.

Alemania es, de hecho, el socio comercial más importante de la India en la Unión Europea, afirmó, y agregó que, por su parte, ese país ofrece a las empresas alemanas grandes oportunidades en materia de innovación, comercio y diversificación de las cadenas de suministro.

En este sentido, instó a cerrar lo antes posible el acuerdo de libre comercio entre la UE y la India. EFE