Mbappé ya está en Yeda

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El francés Kylian Mbappé llegó este viernes a Yeda (Arabia Saudí) para, una vez superado el esguince de rodilla izquierda que le hizo quedarse en Madrid, incorporarse a la concentración del Real Madrid para la disputa de la final de la Supercopa de España este domingo (20.00 horas CET, -1 GMT) ante el FC Barcelona.

El delantero, autor de 29 goles en 24 partidos esta temporada, salió de la capital de España rumbo a Yeda a primera hora de la tarde, tras entrenarse por la mañana en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, y será ya el sábado cuando trabaje por primera vez junto al resto de sus compañeros en Yeda.

Un Mbappé que no tiene minutos desde el pasado 20 de diciembre, el último partido de 2025, tras perderse el encuentro de Liga ante el Betis y la semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid.

Hasta la final contra el FC Barcelona, 21 días sin disputar un partido de fútbol debido a un esguince de rodilla diagnosticado el pasado 31 de diciembre.

Dolencia que ha superado y que le hará, salvo contratiempo, formar parte del equipo que luche por ganar el primer título de la temporada el domingo. Aunque, eso sí, aún por determinar sus minutos de juego.

“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Xabi Alonso en rueda de prensa tras eliminar este jueves al Atlético (1-2) en semifinales. EFE

